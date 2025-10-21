Se presentó la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026

"Es la fiesta más esperada del verano, es distinta, es la fiesta de la familia" afirmó el presidente de la comisión de la Fiesta Nacional, Hugo Ruesga. "Ya tenemos más de 4 mil entradas vendidas de forma anticipada y se va a realizar del 8 al 11 de enero en Puán" sostuvo.

21 de Octubre de 2025 14:38hs

Por Ricardo Seronero



Como cada año, es tradicional y esperado volver a encontrarse junto a la laguna para vivir cuatro días de música, tradición y emociones compartidas. Jineteadas, fogones, playa, camping, deportes náuticos y una grilla de artistas imperdible como Luck Ra, Emanero, Q’ Lokura, Juan Fuentes, Pancho Figueroa, Gauchos of The Pampa, estarán presentes en la edición 2926. Además de La Peña del Cebado, Cebada Fest y las clásicas Jineteadas. La cita del próximo año es del 8 al 11 de enero, en Puan, al Suroeste de la Provincia de Buenos Aires.



La fiesta se realiza en un predio que está ubicado a tan solo 3 kilómetros de Puán. Son 20 hectáreas a orillas del lago que cuenta con un sector destinado a puestos de artesanos, otro destinado al patio de comidas, camping, campo de jineteada, confitería, proveeduría y espacio para la práctica de diferentes deportes tales como golf, hockey, fútbol tenis, kayak, esquí acuático, kite surf, etc. Durante el resto del año el predio es utilizado para eventos privados, y cuenta con un campo de golf de 18 hoyos.



Las entradas

Las anticipadas ya están disponibles en Passline o por WhatsApp al 2923 657475



Sobre las entradas, Ruesga comentó que “para disfrutar de los cuatro días del festival, desde ahora es de 180 mil pesos, el que se puede financiar en tres cuotas de 60 mil cada una o hay precios por día, para el viernes, sábado y domingo, de 70 mil pesos cada jornada”. Mencionó también que “habrá importantes sorteos".



Los secretos de Puán

Puan, es un pueblo ubicado en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, conocido por su tranquilidad y por la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. El corazón del distrito es la Laguna de Puán, de unas 700 hectáreas, que no solo es un lugar ideal para la pesca y paseos en bote, sino también un punto de gran riqueza natural. Dentro de la laguna se encuentra una isla de 49 hectáreas, declarada Reserva Natural y Cultural, donde se pueden realizar visitas guiadas para explorar su biodiversidad, observar aves y conocer la casa de Rómulo Franco, la primera autoridad del partido.

Puan también combina historia y espiritualidad. En lo alto de uno de sus cerros, el monasterio Santa Clara de Asís domina el paisaje, junto a una imponente escalinata que lleva al Templo Mirador Millennium. Este templo, con sus 20 metros de altura, fue construido para conmemorar los 2,000 años del nacimiento de Jesucristo y ofrece una vista panorámica del sudoeste provincial. Además, el pueblo conserva su antigua estación de tren, inaugurada en 1886, un vestigio de su pasado que mantiene intacta su arquitectura original y sus largos andenes, donde el tiempo parece haberse detenido.



Más info: https://fiestacebadapuan.com.ar/



