Maní récord

Argentina es el 1°exportador mundial y el mayor productor de América Latina.

21 de Octubre de 2025 12:50hs

La cadena de maní crece en forma sostenida en su presencia internacional ocupando un papel de liderazgo en el mundo. En lo que va de 2025, alcanzó los valores exportados más altos de los últimos 7 años para este producto regional argentino, acompañado por una producción récord.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las colocaciones externas del complejo del maní alcanzaron las 539 mil toneladas, por un monto de 774 millones de dólares en los primeros ocho meses del 2025, representando un aumento promedio del 34% en volumen y del 16% en valor, respecto del mismo período del 2024, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a INDEC.

Entre los productos que mayor crecimiento tuvieron se destacan: el aceite de maní (71% en volumen y 55% en el valor exportado); seguido por el maní (33% en volumen y 14% en valor) y luego las preparaciones (19% en volumen y 8% en valor).

Argentina es el exportador N°1 del mundo y el mayor productor de América Latina. Un producto regional que compite en el mundo por su calidad, su valor nutricional y es exportado a más de 50 destinos del mundo, siendo los principales mercados Países Bajos (como ingreso a Europa), China, Reino Unido, Chile y Polonia.

Es importante mencionar que este año -en el que se eliminarion las retenciones que queaban en la cadena y se redujeron los aranceles de importación para maquinarias e insumos- se exportaron productos de la cadena del maní a mercados a los que no vendía hace años, como Serbia, Vietnam, Egipto, Dinamarca, Ucrania y Eslovenia.

En cuanto a la producción nacional de maní en la campaña 2024/2025 también representó un récord con 1,8 millones de toneladas y una superficie sembrada superior a las 533.000 has.