Mallorca: buscan a joven argentina desaparecida cuando buscaba trabajo; temen por red de trata

Paola Mariana Lens (26) viajó a España el 6 de octubre. El contacto con sus allegados se perdió el 14 de octubre, cuando su actividad en redes sociales comenzó a mostrar comportamientos inusuales.

21 de Octubre de 2025 04:37hs

Una joven argentina de 26 años, Paola Mariana Lens, desapareció en Palma de Mallorca, España, ocho días después de su llegada tras aceptar una oferta laboral como niñera. Su familia sospecha que pudo haber sido víctima de un engaño y secuestro por parte de sus presuntos empleadores. Oriunda del barrio porteño de Villa Devoto, Paola viajó a España el 6 de octubre con la intención de trabajar, ahorrar dinero y luego dirigirse a Andorra para la temporada de esquí. Sin embargo, el contacto con sus allegados se perdió el 14 de octubre, cuando su actividad en redes sociales comenzó a mostrar comportamientos inusuales.

La madre de Paola, Gabriela, expresó su angustia ante los medios, asegurando que cualquier escenario respecto a su hija es grave. Detalló que la joven eliminó WhatsApp, bloqueó contactos en Instagram y envió señales confusas que dejaron a entender que podría encontrarse bajo amenazas. Según su relato, en una breve videollamada acompañada por otra persona de identidad desconocida, Paola no pudo brindar claridad sobre su situación, lo que intensificó las sospechas sobre su seguridad.

En un último intercambio antes de desaparecer, la joven le comentó a un amigo entre lágrimas que estaba "super bien", aunque su tono reflejaba angustia. Durante esa conversación, aseguró que había conseguido un empleo en Mallorca pero evitó responder preguntas claras sobre su cambio de número telefónico. Su amigo expresó preocupación y ofreció viajar para reencontrarse con ella, pero Paola se mostró evasiva y finalizó afirmando que estaba pasando por dificultades personales, pero no quería volver al "punto cero".

Los familiares plantearon dudas sobre la oferta laboral que recibió la joven, la cual incluía condiciones aparentemente favorables como un sueldo de 300 euros por jornada laboral de 8 horas, alojamiento, comida y otros beneficios. No obstante, al intentar radicar una denuncia en España con ayuda de otra persona, las autoridades no la aceptaron debido a que quien denunciaba no conocía a Paola en persona. Además, han constatado irregularidades como la eliminación de correos previos a septiembre y el bloqueo de sus parientes en redes sociales, lo que ha complicado aún más las investigaciones para dar con su paradero.

