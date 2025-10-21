La Justicia ordenó el cese 'inmediato' de una fake news contra una candidata peronista que Milei retuiteó

En redes sociales, particularmente desde la cuenta del presidente Javier Milei y del candidato Alejandro Fargosi, se habían compartido carteles manipulados vinculando afirmaciones apócrifas a Caren Tepp, de Fuerza Patria, violando así el artículo 140 del Código Nacional Electoral y haciéndose pasibles de sanciones legales.

21 de Octubre de 2025 15:20hs

La Justicia de Santa Fe dictaminó esta semana el "cese inmediato" de la circulación de contenidos falsos relacionados con Caren Tepp, candidata a diputada por Fuerza Patria. La resolución responde a una denuncia presentada por Antonio Salinas, presidente de Ciudad Futura, quien señaló que en redes sociales, particularmente desde la cuenta del presidente Javier Milei y del candidato Alejandro Fargosi, se habían compartido carteles manipulados vinculando afirmaciones apócrifas a Tepp. La orden judicial también alcanza a Meta Platforms Inc., varios medios de comunicación, cuentas de streaming y otros responsables de replicar los contenidos adulterados.

El juez electoral subrogante Aurelio Cuello Murua fundamentó la decisión en la necesidad de proteger la integridad de las campañas políticas, subrayando que el Poder Judicial debe intervenir para evitar que la divulgación de información falsa distorsione el proceso electoral. Además, afirmó que estas acciones violan lo establecido en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, donde se tipifican sanciones contra quienes alteren propaganda política. El magistrado destacó que en el marco de una reunión con la Cámara Nacional Electoral se fijaron lineamientos específicos para reforzar la transparencia en redes sociales durante esta campaña, convocando incluso la participación de representantes de plataformas como Meta, X y YouTube.

Por su parte, Caren Tepp calificó el episodio como un intento deliberado de desinformar a los votantes en un contexto clave. "Cuando nos acercamos a momentos decisivos y crece el apoyo, surgen noticias falsas", comentó al referirse a los carteles apócrifos que circularon bajo el lema modificado. Tepp insistió en que la única cartelería auténtica difundida por su campaña incluía la frase: "Frenar a Milei, empezar lo que viene". Desde sus redes oficiales, instó al presidente y a su equipo digital a cumplir con el fallo judicial y ofreció un llamado a rectificar y pedir disculpas al electorado.

En respuesta al fallo, Tepp también utilizó sus plataformas para criticar las acciones del oficialismo en las redes sociales y alertar sobre posibles estrategias de desinformación en los días previos a los comicios. Según sus declaraciones, las noticias falsas forman parte de una "campaña sucia" emprendida por La Libertad Avanza en un intento por deslegitimar el crecimiento de su lista. La candidata exhortó a los ciudadanos a confiar únicamente en los contenidos divulgados por fuentes oficiales, reafirmando su compromiso con una política basada en la transparencia y el respeto democrático.