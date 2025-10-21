La Cámara Electoral ordenó al Gobierno que informe los resultados de las elecciones por distrito

La propuesta del Gobierno apuntaba a consolidar un conteo nacional que favoreciera una proyección de victoria más amplia para su principal fuerza, aprovechando que el peronismo va con un nombre distinto de Fuerza Patria en más de un tercio de los 24 distritos.

21 de Octubre de 2025 14:27hs

La Cámara Nacional Electoral (CNE) falló por unanimidad este martes en contra de la metodología propuesta por el Gobierno para la presentación de los resultados provisorios de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El tribunal estableció que estos deben publicarse desglosados por provincias, en lugar de hacerlo de forma acumulada a nivel nacional, como había solicitado el oficialismo.

El pronunciamiento responde a un pedido presentado por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda. Estas fuerzas políticas argumentaron que no compiten con un mismo sello en todas las jurisdicciones del país, a diferencia de La Libertad Avanza, que sí lo hace. Así, insistieron en mantener el principio vigente para las legislativas, donde el escrutinio se realiza considerando los resultados por distrito. La propuesta del Gobierno apuntaba a consolidar un conteo nacional que favoreciera una proyección de victoria más amplia para su principal fuerza.

En su decisión, los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera remarcaron que el Código Electoral Nacional obliga a considerar cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires como distritos electorales independientes para comicios legislativos. Además, destacaron que las alianzas políticas poseen reconocimiento legal dentro de los límites de cada jurisdicción, lo que limita cualquier intento de unificar la información de manera global, como ocurre solo en la elección presidencial.

Finalmente, la Cámara subrayó que la normativa electoral no deja margen para realizar un recuento nacionalizado en estas elecciones. Por ello, ordenó a la Dirección Nacional Electoral publicar los datos preliminares desglosados por distrito.