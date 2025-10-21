Iberia renueva suprogramaOn Business para ofrecer más ventajas a las empresas

Como gran novedad, las empresas acumularán saldo en un bono equivalente al 7% del consumo realizado. Los bonos podrán canjearse fácilmente por vuelos o servicios adicionales y además, las agencias de viajes podrán utilizarlos para la compra de billetes aéreos. “Queremos que viajar con Iberia sea cada vez más ventajoso y sencillo para las empresas. Con esta nueva propuesta eliminamos barreras, ampliamos beneficios y reforzamos nuestro compromiso con el tejido empresarial, especialmente con las PYMES, que son un motor esencial de la economía”, asegura Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

21 de Octubre de 2025 14:35hs

Por Ricardo Seronero

Iberia ha renovado su programa On Business, el programa de beneficios dirigido a empresas y autónomos que permite acumular saldo por los vuelos realizados con las aerolíneas del Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express y Air Nostrum), así como con British Airways, American Airlines y Japan Airlines.

A partir de ahora, las empresas adheridas a On Business obtendrán descuentos directos a la hora de comprar sus vuelos y un bono equivalente al 7% del consumo realizado.

Ese bono podrá utilizarse para la compra de vuelos en cualquier tarifa disponible o para cualquier otro servicio adicional que admita el pago con bono, como ascensos de cabina (upgrades), selección de asientos, equipaje adicional o embarque prioritario.

Las reservas pueden realizarse en la web de On Business, o a través de los sistemas GDS o NDC, garantizando la máxima comodidad para los usuarios corporativos. On Business es totalmente compatible con el programa de fidelización Iberia Plus: mientras la empresa acumula saldo en su bono, los empleados obtienen Avios por sus vuelos, reforzando así el vínculo entre ambas iniciativas.

“Queremos que viajar con Iberia sea cada vez más ventajoso y sencillo para las empresas. Con esta nueva propuesta eliminamos barreras, ampliamos beneficios y reforzamos nuestro compromiso con el tejido empresarial, especialmente con las PYMES, que son un motor esencial de la economía”, ha asegurado Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

Iberia lleva 98 años volando desde España con el propósito de generar prosperidad, conectando personas con el mundo. Es la aerolínea líder en los vuelos entre Europa y América Latina, donde ofrece vuelos directos a 18 destinos en 16 países de la región. Junto con Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum, cuenta con una flota de 166 aviones y ofrece vuelos a medio centenar de países de todo el mundo desde el aeropuerto de Madrid, donde ha desarrollado su hub. Forma parte del grupo aéreo IAG, primero del mundo en comprometerse a conseguir 0 emisiones netas en 2050, y a operar con un 10 por ciento de combustible de aviación sostenible en 2030.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok