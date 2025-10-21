El dólar oficial cerró en $ 1.515 para la venta

Se siguen disparando todos los dólares paralelos. Los bonos soberanos registraron operativas mixtas pese al impulso inicial generado por los últimos anuncios. En este contexto, los ADRs también moderaron las subidas experimentadas en las primeras horas de la rueda.

21 de Octubre de 2025 16:02hs

El mercado cambiario continúa mostrando marcada volatilidad, con el dólar blue cerrando al alza. En la jornada más reciente, su cotización alcanzó los $1520 para la compra y $1540 para la venta, con una suba del 2,36%. Por otro lado, el dólar oficial también registró un incremento, con valores de $1465 para la compra y $1515 para la venta, reflejando una variación del 1,38%. Este comportamiento refuerza la persistente tendencia alcista en el mercado, dificultando los controles implementados por el gobierno.

En paralelo, otras cotizaciones como el dólar MEP y el contado con liquidación presentaron subas significativas. El MEP cerró en $1582,90 para compra y $1585,40 para venta, con un aumento del 2,53%. Mientras tanto, el contado con liqui alcanzó los $1601,50 en la compra y $1602,30 en la venta, con un ajuste positivo del 2,52%. Estos valores evidencian un panorama financiero presionado por la incertidumbre local e internacional, que desafía los esfuerzos oficiales por estabilizar la situación.

A pesar de los anuncios sobre recompra de bonos y el respaldo expresado por el secretario del Tesoro estadounidense, los movimientos en el mercado de deuda no logran disipar las dudas de los inversores sobre la viabilidad del esquema cambiario. Los bonos soberanos registraron operativas mixtas pese al impulso inicial generado por estas noticias. En este contexto, los ADRs también moderaron las subidas experimentadas en las primeras horas de la rueda, reflejando un ambiente financiero sensible.

Por último, el riesgo país se mantiene elevado y alcanza los 1048 puntos básicos, acumulando un incremento del 65% en lo que va del año. Este indicador refuerza la percepción de desconfianza entre los inversores y expone las dificultades que enfrenta el gobierno para revertir esta tendencia. Todo esto se desarrolla en un marco de alta incertidumbre frente a las expectativas por los próximos acontecimientos económicos del 26 de octubre.