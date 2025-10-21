Denuncian a Advíncula por protagonizar un choque de tránsito y no asistir a la víctima

Si bien el caso ya está bajo investigación judicial, la automovilista afectada hizo pública la situación recientemente a través de un video en redes sociales, donde criticó el accionar policial afirmando que no se labró un acta al futbolista.

Luis Advíncula, jugador de Boca Juniors, enfrenta una denuncia tras ser acusado de protagonizar un accidente de tránsito en la localidad de Canning, en el partido bonaerense de Ezeiza, y abandonar la escena sin asistir a la víctima. El incidente ocurrió el pasado 28 de agosto en horas de la madrugada, en la calle Mariano Castex al 5000, cerca de la rotonda que conecta con la ruta provincial 58. Si bien el caso ya está bajo investigación judicial, la automovilista afectada hizo pública la situación recientemente a través de un video en redes sociales, donde criticó el accionar policial afirmando que no se labró un acta al futbolista.

Imágenes obtenidas de una cámara de seguridad muestran cómo Advíncula, conduciendo su camioneta Mercedes Benz, ingresó a la rotonda de manera incorrecta, circulando en contramano. Esta maniobra provocó un choque contra un vehículo blanco que esperaba ingresar a la ruta provincial 52 de forma correcta. Tras el impacto, el futbolista perdió el control de su camioneta y colisionó contra el cantero central pero, aun así, optó por retomar la marcha y abandonar el lugar sin verificar el estado de la conductora afectada.

La fiscal Florencia Belloc, acompañada por su secretario Federico Ricart, ambos de la UFI Descentralizada de Ezeiza, está a cargo del caso. A pesar de haber sido citado en dos ocasiones para declarar, el deportista no se presentó ante la Justicia. Además, fuentes oficiales vincularon al futbolista con otro accidente ocurrido semanas después, el 12 de octubre al mediodía en la Autopista 25 de Mayo. En esa oportunidad chocó contra el guardarraíl cerca de la bajada Carabobo; sin embargo, no hubo heridos reportados.

Por otra parte, se informó que Luis Advíncula acumula una deuda superior al millón de pesos en infracciones de tránsito, con un total de diez multas registradas. Entre estas sanciones se incluyen cinco por exceso de velocidad y una por circular sin licencia. Este historial refuerza las dudas sobre su comportamiento vial y las críticas hacia las autoridades por no aplicar medidas contundentes en cada uno de los incidentes reportados.