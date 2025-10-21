Caso LIBRA: encuentran billetera criptográfica utilizada como puente entre Hayden Davis y Mauricio Novelli

Este registro permitió evidenciar transacciones recurrentes hacia una cuenta identificada como FL6P, presumiblemente operada bajo esquemas similares a los de una financiera.

Una investigación liderada por el querellante Martín Romeo, en el marco del caso que involucra a la Comisión LIBRA del Congreso, logró identificar una billetera criptográfica utilizada como puente entre Hayden Davis y Mauricio Novelli. Dicha billetera también habría servido para transformar activos digitales en dinero físico a través de operaciones atribuidas a una presunta estructura financiera. El análisis inicial se basó en las transacciones registradas en la blockchain, complementadas por información proporcionada por Binance sobre cuentas asociadas a Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al evento Tech Forum Argentina celebrado en octubre de 2024, donde comenzaron las gestiones del proyecto $LIBRA.

La investigación reveló información clave a partir de un documento entregado por Binance que detallaba los movimientos de la billetera de Novelli. Este registro permitió evidenciar transacciones recurrentes hacia una cuenta identificada como FL6P, presumiblemente operada bajo esquemas similares a los de una financiera, detectada debido a sus comisiones consistentes del 1%. Entre los datos más relevantes está el cierre de la cuenta de Novelli el 6 de marzo, poco después del fallido lanzamiento del token $LIBRA. También destacaron las transferencias diarias realizadas desde esta billetera, incluyendo operaciones realizadas tanto por Novelli como por Terrones Godoy.

Otro hallazgo significativo ocurrió el 30 de enero de 2025. Ese día, Hayden Davis transfirió 1.015.000 USDT desde dos billeteras propias hacia una cuenta de Bitget. Posteriormente, desde esa cuenta se distribuyeron 695.000 USDT a la billetera de Novelli y otros 320.000 USDT a una tercera dirección identificada. Las coincidencias temporales llamaron la atención de los investigadores, dado que esa fecha también coincide con una reunión entre Davis, Novelli y el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Además, se registraron otras transferencias relevantes, como una realizada el 3 de febrero cuando Davis envió cerca de 2 millones de USDT al mismo exchange, monto que fue movilizado nuevamente el 26 de febrero hacia una presunta cuenta financiera tras el lanzamiento fallido del proyecto.

La conexión internacional del caso surge con una transferencia de 180.000 USDT emitida el 3 de diciembre por un usuario radicado en Singapur, país de origen de Julian Peh, uno de los involucrados clave. Peh es responsable de liderar la infraestructura tecnológica utilizada para financiar empresas argentinas ligadas al token $LIBRA. También se investigan otras transferencias vinculadas a Hayden Davis, destacando una operación que antecedió al lanzamiento del proyecto y que habría superado los 4 millones de dólares enviados al exchange Bitget. Ante estas revelaciones, la Comisión LIBRA presentó formalmente solicitudes al exchange Bitget para clarificar la titularidad de las billeteras implicadas y su rol dentro de esta red de transferencias.