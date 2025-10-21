Absolvieron a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual con acceso carnal que le había iniciado su ex mujer

Según el fallo, la víctima resignificó el episodio denunciado, y no se encontraron elementos suficientes para sustentar la causa.

Sebastián Villa, exdelantero de Boca Juniors, fue absuelto en un caso de abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2021 tras la denuncia de su expareja Rocío Tamara Doldán. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora, luego de que tanto la denunciante como el fiscal desistieran de continuar con la acusación. Según el fallo, la víctima resignificó el episodio denunciado, y no se encontraron elementos suficientes para sustentar la causa.

En su declaración ante el tribunal, Doldán aseguró que los actos sexuales mencionados ocurrieron en un contexto consensuado que describió como "un espacio de placer". También manifestó que el consentimiento se asumía dentro de la dinámica conflictiva de su relación, caracterizada por episodios de celos mutuos. Un informe psicológico posterior, realizado por Alicia Cortalezzi, concluyó que la denunciante actuó sin evidencias de presión, miedo o dependencia emocional o económica, señalando además que su actitud era tranquila y segura.

El tribunal subrayó que la ausencia de la denunciante en el país y su decisión de reconstruir su vida fueron factores clave en la resolución del caso. Según el fallo, su nuevo testimonio fue valorado como un acto libre y voluntario, lo que llevó a los jueces a cerrar definitivamente el expediente. A esto se sumó la falta de elementos corroborantes que respaldaran la acusación inicial.

Con esta resolución, Sebastián Villa, de 29 años, quedó absuelto en este proceso judicial cuatro años después de iniciado. Sin embargo, el delantero colombiano había recibido en 2023 una condena a dos años y un mes de prisión en suspenso por un caso anterior de violencia de género. Por su parte, el fiscal del caso afirmó a Radio La Red que no se encontraron pruebas autónomas que confirmaran con certeza los hechos tal como fueron denunciados, motivo por el cual el expediente fue archivado.