V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en Córdoba

Córdoba se está posicionando fuertemente como destino enoturístico a través de Los Caminos del Vino, que cuentan con más de 40 proyectos y experiencias turísticas. La vitivinicultura tiene una historia de más de 400 años en esta provincia y sus vinos han ganado reconocimiento y premios internacionales, reforzando su identidad cultural y una tradición que se renueva.

Como consecuencia, se realizarán el 30 y el 31 de octubre en la ciudad de Córdoba, Las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, organizadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y la Agencia Córdoba Turismo con la colaboración de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

Este importante evento es la primera vez que se realiza fuera de la región de Cuyo y Córdoba fue elegida como sede, por su historia y desarrollo en la producción vitivinícola, la cual se complementa con servicios turísticos de gran calidad en medio de paisajes serranos únicos.

Las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino son encuentros anuales que reúnen a profesionales del sector vitivinícola, emprendedores y público interesado en el enoturismo. Su objetivo es fomentar el diálogo, el intercambio de experiencias, la capacitación y la formación para impulsar el desarrollo del turismo relacionado con la producción de vinos en el país.

Al respecto, el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, explicó: “Trabajamos comprometidamente para que Córdoba sea elegida como sede de estas jornadas nacionales, las cuales contribuyen significativamente a la visibilización y al fortalecimiento del enoturismo local y nacional, promoviendo la colaboración entre provincias y destacando la diversidad y riqueza de las experiencias vitivinícolas en el país. Sin lugar a duda, Córdoba fue elegida como epicentro de este evento porque ha demostrado su capacidad para producir vinos de altísima calidad, multipremiados a nivel internacional, con establecimientos que brindan servicios turísticos”.

"Este encuentro tiene como objetivo construir un espacio de diálogo e intercambio destinado a impulsar el desarrollo del sector turístico, la gastronomía y su relación con la producción vitivinícola en la Argentina" expresaron desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.



Jornadas con acceso libre y gratuito

De 9.30 a 18.00 horas el público podrá conocer el panorama actual del enoturismo nacional y específicamente de la provincia de Córdoba. Participan bodegas, sommeliers, restaurantes, escuelas de gastronomía, agencias de viajes, referentes técnicos de destinos y provincias, estudiantes de turismo, gastronomía y hotelería, prestadores de servicios turísticos, alta gama y prensa especializada.

Entre los contenidos de las Jornadas, se abordarán nuevos destinos enoturísticos en Jujuy, Entre Ríos y Córdoba junto a las experiencias innovadoras generadas por las bodegas turísticas. También se analizará la necesidad de fortalecer la identidad enogastronómica y se presentarán algunas estrategias de posicionamiento y competitividad a nivel nacional e internacional.

Como cierre de la primera jornada, se realizará una feria de vinos de todo el país, donde cada provincia participante que cuente con oferta enoturística podrá dar a conocer sus destinos y su oferta a través de sus distintos vinos.

Para el segundo día, está previsto conocer la oferta enoturística de la provincia de Córdoba, recorriendo bodegas emblemáticas y visitando a productores locales de Colonia Caroya y de los valles de Calamuchita y Traslasierra.

Link para inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczM_zFp80glYYpIZauKnPckP8OxDXbq3tMA5RfXgxU76kGlg/viewform

