Un joven quedó muy grave tras una salvaje golpiza de varios rugbiers

Ocurrió en la madrugada del domingo, cerca del local nocturno Set. La víctima, identificada como Jorge Luis Morales, sufrió graves lesiones en el cráneo a causa de la agresión de jugadores del club Aviación.

20 de Octubre de 2025 17:01hs

Un joven de 28 años se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de un brutal ataque por parte de un grupo de rugbiers en las inmediaciones de un boliche en la ciudad salteña de Orán. El incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo, cerca del local nocturno Set, ubicado en calle Bolivia. La víctima, identificada como Jorge Luis Morales, sufrió graves lesiones en el cráneo a causa de la agresión.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar permitieron reconstruir la secuencia de los hechos. Todo se inició cuando el equipo de seguridad del boliche expulsó a varios jóvenes que estaban alterando el ambiente, arrojando latas de cerveza y causando disturbios. Al salir del establecimiento, Morales caminaba solo cuando fue interceptado por este grupo que lo atacó a traición, propinándole un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo caer violentamente al pavimento, generando una seria lesión.

Según el testimonio de su madre, Elizabeth Morales, su hijo no tuvo oportunidad de defenderse y fue embestido sin previo aviso. Destacó la intervención de una médica que presenció la escena y le brindó asistencia en el momento, logrando que llegara con vida al Hospital San Vicente de Paul. Actualmente, Morales está en coma inducido, conectado a un respirador y con diagnóstico reservado.

La denuncia fue radicada y el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán. El oficial Villafañez confirmó que los presuntos agresores fueron identificados: son jugadores del club Aviación. Elizabeth Morales pidió justicia y que se esclarezca lo acontecido, comparando el ataque al que sufrió su hijo con el caso de Fernando Báez Sosa. También instó a vecinos y testigos a colaborar con videos o cualquier información que ayude a avanzar en la causa judicial.