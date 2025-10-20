Se profundiza el colapso de la actividad metalúrgica, y la capacidad instalada está en los niveles de la pandemia

En septiembre se evidenció una caída interanual del 5,2%, acompañada de un retroceso del 1,1% respecto del mes anterior. En lo que va del año, el sector apenas logró un crecimiento acumulado de 0,7%, posicionándose aún 18% por debajo de sus niveles recientes más elevados y 30% por debajo de los históricos.

La actividad metalúrgica enfrenta una de sus peores crisis, comparable solo a la vivida durante el confinamiento por la pandemia. Según el informe mensual de ADIMRA, en septiembre se evidenció una caída interanual del 5,2%, acompañado de un retroceso del 1,1% respecto al mes anterior. Esto llevó al uso de capacidad instalada al nivel más bajo registrado desde junio de 2020. En lo que va del año, el sector apenas logró un crecimiento acumulado de 0,7%, posicionándose aún 18% por debajo de sus niveles recientes más elevados y 30% por debajo de los históricos.

En el ámbito laboral, el empleo sectorial experimentó una contracción interanual del 3,2%, además de una reducción mensual del 0,3% en septiembre. Fuentes ligadas a ADIMRA aseguran que las consecuencias todavía no impactaron plenamente en los índices de desempleo debido a la resistencia de las pymes —que representan el 80% del sector— a despedir personal con formación específica y vínculos locales. Sin embargo, advierten que este desfase temporal podría profundizarse hacia finales del año.

La crisis afecta a todas las provincias sin excepciones y agudiza las caídas detectadas en agosto. Regiones como Santa Fe, tras ocho meses consecutivos de crecimiento, revirtieron su tendencia positiva y marcaron una baja del 3,5%. Córdoba y Buenos Aires destacaron entre las más afectadas, con retrocesos significativos del 6,2%, mientras que Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron cifras negativas.

Las proyecciones tampoco auguran mejoras. Cerca del 77,5% de las empresas prevé que su producción continuará sin cambios o disminuirá, mientras que un 90,2% no anticipa incrementos en su plantilla laboral e incluso estima reducciones. Desde la cámara empresaria se cuestiona la falta de acceso a financiamiento adecuado y señalan como agravante la apertura indiscriminada a sectores ultracompetitivos como maquinaria agrícola. También critican la eliminación de normativas vigentes desde 1995 que regulaban la importación de maquinaria agrícola usada, uno de los sectores más competitivos de la economía nacional.