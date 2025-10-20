Pese a la confirmación del swap estadounidense, siguen la tendencia alcista en el dólar y las caídas de títulos y bonos

El comunicado oficial carece de detalles precisos sobre los términos del acuerdo. El acuerdo tiene como meta principal garantizar los recursos necesarios para cumplir con obligaciones externas y recuperar acceso al financiamiento internacional.

20 de Octubre de 2025 14:22hs

Ni la reciente intervención directa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ni el esperado anuncio de un acuerdo de swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el organismo encabezado por Scott Bessent lograron frenar la presión sobre el mercado cambiario. Este lunes, el dólar mantiene su tendencia alcista en el mercado oficial, intensificando la incertidumbre financiera a tan solo cinco jornadas de las elecciones legislativas. Aunque inicialmente las noticias parecieron incentivar un optimismo moderado, el comportamiento del mercado viró hacia una mayoría de pérdidas en los títulos soberanos y bonos locales.

El BCRA, bajo la dirección de Santiago Bausili, confirmó este lunes la firma del acuerdo con el Tesoro estadounidense por un monto de hasta 20.000 millones de dólares. La entidad describió esta medida como parte de una estrategia para estabilizar el mercado cambiario y fortalecer la economía del país. A través de un comunicado oficial, subrayó que el objetivo central de este convenio radica en preservar el equilibrio macroeconómico, apuntalando los precios internos y sentando bases para una recuperación económica sostenible.

El intercambio establece los términos para realizar operaciones bilaterales de swap de monedas, lo que expandirá las herramientas disponibles para la autoridad monetaria argentina. Estos instrumentos, según el BCRA, permitirán fortalecer la liquidez de las reservas internacionales y dar soporte a su política de regulación cambiaria.

La promesa estadounidense llega acompañada por un respaldo adicional proyectado en torno a los 40.000 millones de dólares, incluyendo aportes de bancos privados como JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup. No obstante, el comunicado oficial carece de detalles precisos sobre los términos del acuerdo, tales como plazos o tasas de interés. Frente a un Riesgo País que cerró el viernes en 1.029 puntos básicos, este pacto tiene como meta principal garantizar los recursos necesarios para cumplir con obligaciones externas y recuperar acceso al financiamiento internacional.