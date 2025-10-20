Lanzaron una licitación para construir la Línea F del Subte

El trazado contempla unir Barracas y Palermo con un recorrido que abarcará zonas clave como Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta, en un trazado de casi diez kilómetros repartidos entre una docena de estaciones.

20 de Octubre de 2025 15:45hs

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, anunció este lunes la apertura de una licitación pública nacional e internacional para llevar adelante la construcción y equipamiento de la nueva Línea F del subte. Durante la etapa de manifestación de interés, 22 empresas, tanto locales como multinacionales, ya presentaron sus propuestas. El presupuesto estimado para este ambicioso proyecto oscila entre 1.350 y 1.500 millones de dólares. Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartua, destacaron que esta obra apunta a mejorar la conectividad transversal en la Ciudad y el Área Metropolitana, reduciendo la saturación en las líneas existentes.

El trazado contempla unir los extremos sur y norte de la capital argentina, conectando los barrios de Barracas y Palermo con un recorrido que abarcará zonas clave como Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta. En total, se proyecta una extensión de 9,8 kilómetros junto a 12 estaciones distribuidas en dos etapas de desarrollo. La primera comprende las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán, con su inauguración prevista para el año 2031, mientras que la segunda etapa ampliará el recorrido hasta la estación Pacífico.

El jefe de Gobierno destacó que este proyecto representa un "hito histórico", calificándolo como la mayor obra de infraestructura urbana del país. La inclusión de esta megaobra aparece reflejada en el presupuesto 2026 presentado recientemente ante la Legislatura porteña, que asigna $285.164 millones para iniciar las tareas iniciales de ingeniería, construcción civil y adquisición de equipamiento. Las labores estarían comenzando durante el segundo semestre de 2026, dependiendo de la aprobación del proyecto por parte de los legisladores.

Desde el Gobierno porteño aseguran que la Línea F tendrá capacidad para trasladar más de 300 mil pasajeros al día. Contará con tecnología avanzada en sistemas de señalización y trenes cero kilómetro equipados con aire acondicionado y modernos sistemas de seguridad.