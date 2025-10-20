Javier Preciado Patiño: “Milei está facilitando la exportación de poroto de soja a China"

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios consideró que "en su afán por hacerse de dólares, lanzó dos programas popularizados como Dólar Soja, con consecuencias negativas"

20 de Octubre de 2025 18:08hs

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, consideró que “la Administración Milei está facilitando la exportación de poroto de soja a China, al punto que -en volumen- más que duplica el promedio de los últimos cinco años”.

Agrega que “en su afán por hacerse de los dólares del complejo sojero lanzó este año dos programas popularizados como Dólar Soja, con consecuencias negativas, tanto para el interés nacional y como para el de sus aliados geopolíticos”.

Para ponerlo en números -explica el Ing. Preciado Patiño, de un promedio de 4,8 millones de toneladas exportadas como poroto en los últimos cinco años, ya se han registrado este año 12,3 millones, es decir 2,6 veces más. Se trata en definitiva de 7,5 millones de toneladas menos que la industria local tendrá disponibles para procesar”.

Pero siendo China el principal comprador global de soja, con más de 100 millones por año (dos cosechas enteras argentinas), un 85% de lo que la Argentina exporta va a ese mercado.