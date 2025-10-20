Guido Mengeon: la producción de sandía ha cambiado mucho en la Argentina

Hace 60 años, sin abono, se lograban unidades de 25 a 30 kilos. Hoy, se incorporó mucha tecnología y las condiciones de los suelos cambiaron

La producción argentina de sandía en la Argentina, se concentra principalmente en Corrientes, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta y Santiago del Estero, con una temporada que abarca desde agosto hasta enero, alcanzando su pico en diciembre y enero. En el caso de las provincias del norte (como Salta y Jujuy) inician la temporada más temprano en octubre, mientras que las del sur (como Buenos Aires) cierran el ciclo.

La producción se basa en gran medida en la siembra directa en suelo y el uso de tecnologías de riego y variedades híbridas para mejorar la calidad y anticipar la cosecha.

Guido Mengeon, productor de sandía, aseguró: "desde muy chico estoy en la producción de sandía y con mucho orgullo", y agregó que "hace 60 años se producía este fruto sin abono y se lograban unidades de 25 y hasta 30 kilos".

En la actualidad, se utilizan diversas variedades híbridas y de alta tecnología para mejorar la calidad y resistencia de la fruta. Se trata de un fruto que genera una cantidad importante de mano de obra.