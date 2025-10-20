El Gobierno anunció un plan de ”recompra de deuda” para ”invertir en educación”

La operación, estructurada en colaboración con el banco estadounidense JP Morgan y respaldada por organismos multilaterales, busca promover el desarrollo del capital humano mediante una inversión más sólida en educación.

20 de Octubre de 2025 18:34hs

El Gobierno Nacional inició negociaciones para llevar adelante un innovador plan de recompra de deuda soberana, orientado a reducir los costos de financiamiento y destinar los recursos ahorrados a proyectos educativos. La operación, estructurada en colaboración con el banco estadounidense JP Morgan y respaldada por organismos multilaterales, busca promover el desarrollo del capital humano mediante una inversión más sólida en educación.

Denominado "Deuda por Educación", el mecanismo plantea la adquisición de bonos soberanos argentinos en el mercado internacional y su reemplazo por financiamiento a tasas más accesibles. Según el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, esta estrategia pretende no solo mejorar las condiciones de deuda, sino también consolidar el desarrollo educativo como pilar del crecimiento nacional. Desde el Ministerio de Economía se confirmó que la iniciativa abarcará títulos emitidos en moneda extranjera.

Este esquema financiero adopta como referencia un modelo implementado por Costa de Marfil en 2024. Dicho país, con el apoyo del Banco Mundial, logró intercambiar aproximadamente €400 millones de deuda comercial por un préstamo con menores costos, lo cual permitió financiar la construcción de más de treinta escuelas y beneficiar a cerca de 30 mil niños y niñas. Además, esta experiencia destacó por su enfoque en maximizar la eficiencia mediante sistemas administrativos internos.