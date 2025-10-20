Donald Trump: ”Argentina está luchando por su vida, no tienen dinero, no tienen nada”

El presidente estadounidense confirmó que su administración evalúa importar carne argentina para reducir costos internos de su país. Y volvió a hacer una defensa del Gobierno de Milei que muestra al borde de un colapso económico

20 de Octubre de 2025 14:04hs

En el contexto de las elecciones legislativas argentinas que se llevarán a cabo el próximo domingo y tras un reciente encuentro con Javier Milei en Washington, el expresidente Donald Trump destacó la importancia del respaldo económico y político de Estados Unidos hacia Argentina. "Argentina está luchando por su vida", afirmó, subrayando que el país se encuentra en una situación crítica, y agregó sobre Milei: "Está tratando de hacer lo mejor que puede". Estas declaraciones se dieron en el Air Force One, donde también adelantó posibles medidas comerciales para favorecer a ambos países.

Trump manifestó su preocupación por la grave crisis que enfrenta Argentina y justificó el apoyo económico al país sudamericano. "¿Entienden lo que significa luchar por sobrevivir? No tienen dinero, no tienen nada", señaló. En este sentido, expresó su disposición a colaborar: "Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre...". Además, confirmó que su administración evaluaba importar carne argentina para reducir los costos internos en el mercado estadounidense, una medida que considera beneficiosa tanto para Estados Unidos como para Argentina.

El exmandatario describió su percepción sobre Milei durante el trayecto desde su residencia en Mar-a-Lago hacia Washington. Según Trump, siente afinidad con el líder argentino y elogió sus esfuerzos: "Me agrada Milei. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no crean que la están pasando bien, están muriendo", reflexionó con un tono crítico respecto a la situación política y económica del país sudamericano.

Las opiniones de Trump surgieron en un contexto de negociaciones entre los equipos económicos de ambas naciones, incluyendo un swap de 20.000 millones de dólares que podría estar acompañado por financiamiento de bancos privados. Este escenario se enmarca en la tensión política de las próximas legislativas argentinas, donde Trump dejó clara su postura diciendo que La Libertad Avanza "tiene que ganar" para mantener el apoyo estadounidense, aunque luego aclaró que dicha declaración hacía referencia a las elecciones presidenciales de 2027.