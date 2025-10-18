Logro mundial: ¡Maimará el pueblo turístico más lindo del mundo!

La joya jujeña de la Quebrada de Humahuaca alcanza un reconocimiento histórico al ser seleccionada en el prestigioso certamen Best Tourism Villages, donde compitieron 65 países y 270 pueblos. "Maimará, orgullo de los jujeños y de toda la Argentina" sostuvo la intendenta de Maimará, María Susana Prieto desde China en Continental. A su vez, Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, destacó la magnitud del premio: “Que Maimará sea reconocido entre los mejores pueblos turísticos del mundo por ONU Turismo es un orgullo inmenso y reafirma que Jujuy es un destino de clase mundial".

18 de Octubre de 2025 09:18hs

Por Ricardo Seronero

El pueblo de Maimará, ha conquistado la máxima distinción internacional siendo ganador del certamen Best Tourism Villages (BTV) 2025 de ONU Turismo. El anuncio se realizó en Huzhou, China, consolidando la posición de la provincia en el mapa turístico global al lograr este sello en 2025.

ONU Turismo, máximo organismo internacional que representa al sector turístico, otorga este galardón a los pueblos que son referentes en el desarrollo sostenible, la preservación cultural y la gestión responsable del turismo rural.



El anuncio de los ganadores de todo el mundo fue realizado por ONU Turismo en una ceremonia desarrollada en Huzhou, provincia de Zhejiang, China. Estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China, Marcelo Suárez Salvia; la ministra de Turismo de Corrientes; María Alejandra Eliciri -en representación de Colonia Carlos Pellegrini-; y la intendenta de Maimará, María Susana Prieto.

La esencia de Maimará

Con apenas 3.500 habitantes, Maimará conjuga la fuerza de las tradiciones ancestrales andinas con una naturaleza imponente. El pueblo es famoso por la Paleta del Pintor, una espectacular formación montañosa multicolor que lo convierte en uno de los paisajes más fotografiados del noroeste argentino.

La comunidad maimareña ha sido clave en este reconocimiento, preservando su carácter agrícola y sus costumbres. Los visitantes encuentran en sus calles de adobe y en su gastronomía andina una experiencia de turismo auténtico, que invita a conectar con la esencia de la vida rural.

Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, destacó la magnitud del premio: “Que Maimará sea reconocido entre los mejores pueblos turísticos del mundo por ONU Turismo es un orgullo inmenso. Este logro, que se impone ante una competencia global de 270 pueblos y 65 países, reafirma que Jujuy es un destino de clase mundial. Después de Caspalá en 2021, Maimará nos enorgullece y demuestra nuestra capacidad de ofrecer experiencias auténticas, profundamente conectadas con nuestra cultura y tradiciones. Maimará es orgullo de Jujuy y de toda la Argentina.”

Liderazgo Argentino en Turismo Rural

Con la distinción de Maimará, la provincia de Jujuy se reafirma como líder en el turismo rural sostenible de Argentina. El pueblo se suma ahora a la Red Best Tourism Villages, un espacio internacional de intercambio que impulsará aún más su desarrollo.

El reconocimiento a Maimará, Jujuy también se otorgó a Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes, posicionando a la Argentina con un modelo de turismo rural exitoso.

Crecimiento sostenido

En los últimos años, Maimará ha experimentado un crecimiento sostenido en su desarrollo turístico, consolidándose como un polo emergente dentro del corredor de la Quebrada de Humahuaca.

Entre 2019 y 2025, la capacidad de alojamiento se expandió un 62%, alcanzando las 424 plazas, lo que evidencia una importante inversión del sector privado y un acompañamiento institucional orientado al fortalecimiento de la infraestructura y la oferta turística local.

Este proceso de expansión se complementa con un incremento del 38,22% en el nivel de ocupación, que alcanzó el 62,2% en 2025, reflejando una creciente demanda del destino tanto por parte del turismo nacional como internacional.

El número de pernoctes se incrementó un 124%, pasando de 43.033 en 2019 a 96.260 en 2025, mientras que la cantidad de turistas creció un 103%, alcanzando los 36.325 visitantes.

Estos resultados consolidan a Maimará como un destino competitivo dentro del sistema turístico provincial, con una estadía media que aumentó un 10% y se ubica actualmente en 2,65 noches, lo que demuestra una mayor permanencia y gasto promedio por visitante.

Este crecimiento sostenido se ve fortalecido por la reciente implementación del Tren Solar de la Quebrada, un producto turístico innovador que no solo diversifica la oferta y mejora la conectividad regional, sino que también potencia la visibilidad de las localidades intermedias, generando nuevos flujos turísticos hacia Maimará.

La incorporación de este medio de transporte sustentable representa un hito en la estrategia provincial de desarrollo, contribuyendo a la descentralización del turismo, la dinamización económica y la promoción de un modelo más sostenible e inclusivo.

En este contexto, el turismo se consolida como un motor estratégico de crecimiento económico y social para Maimará, generando empleo genuino, fortaleciendo las economías locales y revalorizando el patrimonio cultural, paisajístico y comunitario.

La articulación entre los sectores público, privado y social ha permitido potenciar la identidad territorial, impulsando un modelo de desarrollo equilibrado que posiciona al turismo como eje central de la transformación y bienestar de la comunidad maimareña.



