Carlos Pellegrini, entre los mejores destinos turísticos rurales del mundo

“Desde el corazón del Iberá, este reconocimiento refleja el compromiso con un modelo de turismo sustentable, que protege la naturaleza" expresó el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. "Este logro, esta distinción tiene un impacto muy positivo a nivel nacional e internacional" dijo Pablo Cagnoni de Turismo Nación.

18 de Octubre de 2025 09:23hs

Por Ricardo Seronero



Los pueblos de Colonia Carlos Pellegrini en la provincia de Corrientes y Maimará en la provincia de Jujuy fueron reconocidos en la edición 2025 de Best Tourism Villages por ONU Turismo, el máximo organismo internacional que representa al sector, y de la que fueron parte 270 candidatos de 65 países, en una ceremonia realizada en la ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, China, con la presencia de la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri y también la intendente de Maimará, Susana Prieto; y la presencia del embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia.

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés celebró a través de su cuenta de X un nuevo logro internacional para Corrientes: la localidad de Carlos Pellegrini fue elegida en China como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo.

“Desde el corazón del Iberá, este reconocimiento refleja el compromiso con un modelo de turismo sustentable, que protege la naturaleza, las tradiciones locales y la vida en comunidad, creando oportunidades para los pellegrinenses y preservando el patrimonio natural y cultural de Corrientes”, expresó el mandatario provincial.

Este galardón posiciona a Carlos Pellegrini como un destino de referencia mundial por su equilibrio entre desarrollo turístico, conservación ambiental y fortalecimiento cultural. La distinción destaca los esfuerzos de la comunidad y del Gobierno de Corrientes por consolidar al Esteros del Iberá como un modelo de turismo responsable, que combina la protección del ecosistema con el bienestar de sus habitantes.



Eliciri en China: Más turismo sostenible y auténtico

"Tuve el honor de recibir el reconocimiento que la ONU Turismo otorgó a Colonia Carlos Pellegrini como uno de los Best Tourism Villages 2025. Este premio representa el esfuerzo de toda una comunidad que creyó en su potencial turístico y apostó a la actividad como motor de desarrollo y crecimiento. Gracias por trabajar día a día por un turismo sostenible y auténtico y por dejar a Corrientes en lo más alto, es un orgullo que traspasa fronteras" expresó desde China, la ministra de Turismo de Corrientes; María Alejandra Eliciri.



“Es el corazón de los Esteros del Iberá. Acá empezó la magia”, afirmó María de los Ángeles Casares, directora de Turismo de Colonia Carlos Pellegrini.



Gestión responsable



"Este logro, esta distinción de Colonia Carlos Pellegrini y Maimará; tiene un impacto muy positivo a nivel nacional e internacional, genera mucha visibilidad y además crea nuevas oportunidades para todos los habitantes de los pueblos. El objetivo del secretario Scioli es consolidar un desarrollo turístico sostenido y de calidad en Argentina" dijo Pablo Cagnoni, director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.



Es muy importante señalar que la elección no es de forma caprichosa, ni por contactos, por ejemplo; solo para calificar, un Consejo Asesor externo compuesto por expertos mundiales evalúa las candidaturas con ciertos criterios fundamentales: Recursos culturales y naturales, Promoción y conservación de los recursos culturales, Sostenibilidad económica, Sostenibilidad social, Sostenibilidad medioambiental, Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, Gobernanza y priorización del turismo, Infraestructura y conectividad, Salud, seguridad y protección. Después de todo esto, se otorga este galardón a los pueblos que son referentes en el desarrollo sostenible, la preservación cultural y la gestión responsable del turismo rural.

No fue de casualidad. Hay mucho compromiso en el país con el turismo sustentable.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina



