Sturzenegger acusó a los empresarios por no aprovechar medidas del gobierno para ”flexibilizar” las relaciones laborales

17 de Octubre de 2025 16:59hs

Durante su participación en el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dirigió fuertes críticas hacia los empresarios, señalando una falta de acción en la implementación de modificaciones vinculadas a los contratos laborales. Según explicó, el Gobierno les otorgó la libertad para rediseñar el esquema vigente, pero las empresas no avanzaron en esta dirección. "Si el problema fuera tan grave, se habrían movilizado, pero parece que esperan otra cosa", subrayó.

Sturzenegger hizo referencia a las reformas introducidas por el Ejecutivo en la Ley Bases aprobada en 2024, que permite a las empresas que lo deseen sustituir el tradicional sistema de indemnizaciones por un fondo o esquema de cese laboral acordado mediante convenios colectivos. "El diseño es completamente opcional, tanto para trabajadores como para compañías, lo que asegura que el modelo sea beneficioso para ambas partes", explicó el funcionario. Sin embargo, destacó que la oportunidad brindada no ha tenido impacto práctico debido a la aparente inacción del sector privado.

El Ministro también aprovechó la ocasión para criticar los elevados impuestos laborales que —según afirmó— se han convertido en un obstáculo para la generación de empleo formal en Argentina durante la última década. "A esa carga impositiva se le suman los costos derivados de los peajes sindicales, que ahogan a los trabajadores al imponer representaciones sindicales muchas veces ajenas a su elección", expresó con preocupación.

Finalmente, Sturzenegger recordó que la reforma establecida en el artículo 96 de la Ley Bases permite un marco flexible y voluntario de aplicación. A pesar de esta ventaja, remarcó que las empresas no han tomado la iniciativa esperada. "Entregamos el marco legal necesario y la responsabilidad quedó en manos del sector privado. Las herramientas están disponibles; ahora depende de ellos decidir si avanzan o no", concluyó.