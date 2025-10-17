Rodríguez Laurta fue trasladado a Gualeguaychú y es vigilado por cámara las 24 horas del día

Este lunes se prevé que el femicida vuelva a ser trasladado, esta vez hacia Córdoba, donde se formalizará su imputación por los delitos contra su ex pareja y la madre de ésta.

17 de Octubre de 2025 17:46hs

Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, fue trasladado este viernes desde Concordia a Gualeguaychú, luego de ser detenido por el homicidio de Luna Giardina, de 26 años, y Mariel Zamudio, de 54. Durante el inicio del traslado y a su llegada al destino, Laurta insistió repetidamente, a los gritos, en que su intención había sido "rescatar" a su hijo. En la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, conocida como "Granja Penal El Potrero", quedó recluido en la celda número 30 bajo estricta vigilancia, con monitoreo constante mediante cámaras las 24 horas.

La llegada de Laurta estuvo marcada por un fuerte operativo, donde se le trasladó esposado, con chaleco antibalas y un casco con visera que cubría su rostro. En ese momento volvió a declarar que intentaba salvar a su hijo, una afirmación que también había emitido el jueves durante la audiencia en la que le imputaron prisión preventiva por 120 días en el marco del caso del remisero Martín Sebastián Palacio. Ese jueves pidió expresamente a las autoridades que "investigaran".

Según las pruebas judiciales, Laurta perpetró el homicidio de Giardina y Zamudio el pasado sábado en Córdoba, disparándoles en su residencia cerca de las 11 de la mañana. Fue detenido un día después en un hotel de Gualeguaychú, acompañado por su hijo de seis años, quien según el detenido estaba presuntamente secuestrado por las víctimas. Luego, el martes 7 de octubre, Laurta asesinó y desmembró al remisero Palacio en Entre Ríos. Los restos fueron hallados en bolsas negras, aunque los análisis de ADN aún no han confirmado plenamente su identidad.

Este lunes se prevé que Laurta vuelva a ser trasladado, esta vez hacia Córdoba, donde se formalizará su imputación por los delitos de doble femicidio. Las investigaciones continúan mientras la situación del detenido genera alta atención pública por la violencia y brutalidad de los crímenes cometidos.