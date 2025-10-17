Manifestantes tomaron una sede de Andis en el barrio de Belgrano

Alejandro Vilches, interventor del organismo, había convocado una reunión para las 11, luego la adelantó para las 10 y al final la canceló. Esto provocó la indignación de los presentes, quienes rompieron la valla de ingreso y entraron al edificio coreando consignas contra el Gobierno.

17 de Octubre de 2025 13:53hs

Un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza a las instalaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, exigiendo la intervención de las autoridades. La protesta comenzó en la vía pública, pero terminó con la irrupción en las oficinas tras haber recibido una respuesta negativa a su solicitud de diálogo. Los manifestantes, entre quienes se encontraban empleados del organismo, profesionales de la salud y familiares de personas con discapacidad, reclaman principalmente aumentos salariales y critican las políticas vigentes en el sector.

El conflicto se intensificó luego de la fallida convocatoria que había realizado el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para abordar ajustes tarifarios. Aunque inicialmente la reunión estaba programada para el viernes a las 11, fue adelantada a las 10 y luego cancelada, alegando "fuerza mayor". Esto provocó la indignación de los presentes, quienes rompieron la valla de ingreso y entraron al edificio coreando consignas contra el Gobierno.

El escenario de tensión ocurre en un contexto político marcado por recientes movimientos en el Congreso. En la Cámara de Diputados, la oposición logró el dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionando el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Paralelamente, se busca avanzar con un proyecto legislativo destinado a reestructurar la conducción interna del organismo, proponiendo un modelo colegiado conformado por siete miembros que incluyan representantes de diferentes entidades y colectivos.

La iniciativa legislativa surgió tras las denuncias por un supuesto esquema de sobornos dentro del organismo, realizadas por el exdirector Diego Spagnuolo. Este hecho derivó en un pedido de explicaciones hacia el ministro de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes no se presentaron ante la citación de la comisión parlamentaria encabezada por Martín Menem.