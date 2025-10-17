Kicillof: ”Llaman éxito al cuarto salvataje desde que asumió Milei”

"Fue a pedir la escupidera al Tesoro norteamericano. Nadie que está bien y tiene éxito necesita que los salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei", subrayó el gobernador bonaerense durante un acto conmemorativo en San Vicente.

17 de Octubre de 2025 16:48hs

Axel Kicillof organizó su propio acto conmemorativo del Día de la Lealtad, aunque más tarde confirmó su participación en la movilización promovida por el sector aliado a Cristina Fernández de Kirchner. Este grupo convocó a reunirse frente al edificio donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, en el marco de una jornada con fuerte contenido político.

Durante la mañana, el gobernador encabezó un discurso en la Quinta de San Vicente, ubicada en el municipio homónimo de la provincia de Buenos Aires, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. En el evento estuvo acompañado por su vice, Verónica Magario, además de figuras políticas y sindicales como Jorge Taiana, Juan Grabois, Héctor Daer y Hugo Moyano. Allí Kicillof criticó duramente las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, calificándolas de insulto y humillación hacia jubilados y personas con discapacidad.

"Llaman éxito al cuarto salvataje desde que asumió", sentenció Kicillof al criticar la política económica del gobierno de Javier Milei. El mandatario provincial cuestionó duramente las medidas adoptadas y expresó su preocupación por el trato hacia sectores vulnerables. "Insultan, humillan y maltratan a los jubilados y a los discapacitados", denunció.

A su vez, Kicillof calificó como un fracaso la gestión oficialista y remarcó que el Presidente acudió al Tesoro de Estados Unidos en busca de ayuda financiera. "Fue a pedir la escupidera al Tesoro norteamericano. Nadie que está bien y tiene éxito necesita que los salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei", reiteró con contundencia. El dirigente hizo hincapié en la necesidad de abandonar estas estrategias, instando a honrar valores más próximos al legado de Perón y rechazando la dirección actual del gobierno.