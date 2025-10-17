El príncipe Andrés renunció a todos títulos reales y cargos honoríficos por sus vinculaciones con Epstein

El hermano del rey Carlos III, de 65 años, ya estaba retirado de actividades oficiales, pero ahora la publicación de dos nuevos libros que exponen sus vínculos con el empresario estadounidense, fallecido en la cárcel.

17 de Octubre de 2025 16:29hs

El príncipe Andrés de York, tercer hijo de la fallecida reina Isabel II de Inglaterra, ha renunciado a todos sus títulos reales y cargos honoríficos para distanciar a la Casa Real británica de las polémicas relacionadas con su vida personal. La decisión, respaldada por el rey Carlos III, busca mitigar el impacto de los escándalos que lo vinculan con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores.

El anuncio se produce en un momento crítico para el príncipe Andrés, marcado por el inminente lanzamiento de un libro que insiste en exponer sus vínculos cercanos con Epstein, quien falleció en prisión bajo acusaciones de pedofilia. Además, las memorias de Virginia Giuffre, una mujer que lo había acusado de abuso sexual y que murió en abril pasado, también añadirán peso al complicado contexto que rodea al miembro de la familia real. Andrés, de 65 años, llevaba años alejado de la vida pública oficial, pero ahora ha dado un paso definitivo cesando completamente sus responsabilidades ceremoniales.

En un comunicado personal, el príncipe reiteró su rechazo a las acusaciones que enfrenta y justificó su decisión como un acto responsable hacia la monarquía británica. Afirmó que, tras consultar con su familia cercana y distante, concluyó que las denuncias en su contra distraen del trabajo de la corona. Ratificó también su postura de abandonar la vida pública como lo hizo cinco años atrás y aseguró que no utilizará sus títulos ni mantendrá ninguno de los honores que le fueron otorgados, negando categóricamente las imputaciones.

Aunque renuncia a sus funciones y títulos honoríficos, Andrés continuará siendo príncipe por ser hijo de Isabel II y del príncipe Felipe. Sin embargo, ya no recibirá el tratamiento de Alteza Real ni será parte de la Orden de la Jarretera. Este paso lo da justo antes de la visita del rey Carlos III y la reina Camila al Vaticano, un movimiento que evoca recuerdos históricos como la renuncia hace décadas del tío Eduardo VIII para casarse con Wallis Simpson.