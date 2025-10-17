El Fondo Monetario volvió a insistir en que la Argentina debe acumular reservas para evitar shocks cambiarios

Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental, y Nigel Chalk, subdirector, enfatizaron que no sólo es clave reducir la inflación y acumular reservas, sino también implementar estrategias que impulsen un desarrollo económico duradero en el país sudamericano.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental, y Nigel Chalk, subdirector y futuro titular de esa área, realizó una conferencia de prensa sobre la situación económica regional en el marco de las reuniones anuales del organismo. Durante su intervención, volvieron a instar al gobierno argentino a fortalecer la acumulación de reservas para garantizar mayor estabilidad financiera.

La entidad reiteró la necesidad de implementar acciones consistentes que fortalezcan los fundamentos macroeconómicos del país. Durante su exposición, Chalk subrayó que Argentina requiere esfuerzos sostenidos para mantener la disciplina fiscal, consolidar su marco de gestión monetaria y de liquidez, además de incrementar las reservas internacionales. Según el organismo multilateral, estas medidas son esenciales no solo para estabilizar la economía, sino también para facilitar un acceso más sostenible a los mercados internacionales de capital.

En relación a las políticas necesarias para promover un crecimiento sostenido, Chalk destacó la importancia de atacar el problema inflacionario y sentar las bases de una recuperación económica sólida. Además, enfatizó que las acciones deben orientarse hacia la coherencia en las decisiones macroeconómicas. Para el FMI, no solo es clave reducir la inflación y acumular reservas, sino también implementar estrategias que impulsen un desarrollo económico duradero en el país sudamericano.

Por otro lado, respecto al apoyo brindado por el Tesoro estadounidense al gobierno argentino a través del denominado swap, el funcionario valoró el respaldo internacional recibido. Destacó el papel clave de entidades como el Banco Mundial y el BID, junto con Estados Unidos, en este proceso. Añadió que el personal del FMI ha trabajado intensamente con Argentina y con las autoridades estadounidenses para mantener la estabilidad y fomentar el crecimiento económico. Según afirmó, esta colaboración refleja un firme compromiso con la recuperación y el progreso de la economía argentina.