El dólar sigue apuntando el techo de la 'banda de flotación', pese a la sostenida intervención estadunidense

Los anuncios de funcionarios estadounidenses de que "muy pronto" se anunciarán "noticias significativas" tienen un efecto placebo cada vez menor en el mercado cambiario local.

17 de Octubre de 2025 15:47hs

A menos de diez días para las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial sigue bajo presión y se aproxima peligrosamente al límite superior de la banda de flotación establecido en $1.489,10. Esto ocurre a pesar de una nueva intervención del Tesoro estadounidense, según informes de operadores del mercado. La persistente volatilidad en torno al dólar ha generado fuertes alzas en su cotización este viernes, incentivada por las expectativas de un posible cambio en el régimen cambiario tras los comicios y los anuncios pendientes sobre el programa de rescate liderado por el gobierno de Donald Trump.

Durante la jornada, el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, adelantó que muy pronto se darán a conocer noticias significativas diseñadas para reforzar la cooperación económica bilateral. Mientras tanto, el sistema financiero argentino recibirá una inyección de 2 billones de pesos tras renovarse apenas el 45,7% de los vencimientos en la última licitación, lo que se espera disminuya la actual volatilidad de las tasas locales. Sin embargo, los anuncios de este tipo tienen un efecto placebo cada vez menor en el mercado cambiario, que sigue absorbiendo todos los dólares que el Tesoro estadunidense va lanzando al ruedo.

En lo que respecta al mercado cambiario, el dólar mayorista alcanzó los $1.455, incrementándose $51 respecto del cierre anterior y situándose a poco más del 2% del techo establecido por la banda oficial. En el segmento minorista, los valores también reflejan subas notables: mientras el Banco Nación ofrece la divisa a $1.475, el promedio elaborado por el Banco Central la sitúa en $1.466,20. Paralelamente, los dólares alternativos siguen la misma tendencia: el dólar MEP aumentó un 3,3%, alcanzando los $1.522,68; el contado con liquidación (CCL) creció un 3,2% hasta $1.539,08; y el dólar blue registró un alza de $10 para ubicarse en $1.475. En tanto, el dólar cripto cotiza en torno a los $1.512, de acuerdo con datos de Bitso.

Finalmente, en el mercado de futuros también se reportan movimientos significativos con incrementos a lo largo de todas las posiciones. Según proyecciones para fin de mes, el dólar mayorista podría cerrar en $1.469,5. Mientras tanto, los contratos para abril de 2026 mostraron el mayor salto diario con un avance del 2,57%, llegando a un precio de $1.727,5.