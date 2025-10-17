Dejaron un mensaje intimidante en el Hospital Clemente Álvarez, baleado hace pocas horas

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, informó que se encontró una nota en las inmediaciones del hospital que relacionaba el ataque con la atención médica brindada a Cantero.

17 de Octubre de 2025 17:33hs

El pasado miércoles, Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda narco Los Monos, fue herido de bala en la zona sur de Rosario, cerca de su domicilio y del Casino City Center. Según se informó, el ataque fue perpetrado por ocupantes de un Fiat Cronos blanco, quienes dispararon contra el joven. Uno de los proyectiles impactó en su pierna derecha, y aunque las heridas no revistieron gravedad, Cantero fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir atención médica, abandonando el centro de salud el jueves en la mañana. Sin embargo, horas después de su salida, dos individuos en una motocicleta balearon el edificio del hospital.

A raíz de este ataque al HECA, el personal médico decidió reducir sus funciones a la atención exclusiva de casos graves mientras se reforzaba la seguridad del lugar con un operativo especial. En tanto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció una recompensa por información que ayude a identificar a los responsables del ataque al hospital.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, unformó que se encontró una nota en las inmediaciones del hospital que relacionaba el ataque con la atención médica brindada a Cantero. Javkin explicó que no solo Cantero fue atendido por heridas de bala ese día, sino también otras personas aparentemente vinculadas al mismo hecho. Además, aseguró que en el momento del tiroteo contra el HECA, Cantero ya no estaba en el hospital y había quedado a disposición del fiscal para las investigaciones correspondientes.

Ambas autoridades coincidieron en señalar el incidente como un reflejo de los conflictos internos en el entramado criminal local y enfatizaron la importancia de restablecer condiciones normales en el HECA cuanto antes. Mientras tanto, se avanzan investigaciones con apoyo en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad con miras a identificar y detener a los atacantes responsables.