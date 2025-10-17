Declaró Cristian Graf en la causa por ”encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas”

Según su versión, el cuerpo del joven fue enterrado en un terreno lindero y desconoce los motivos por los cuales se encontraba en ese lugar.

17 de Octubre de 2025 17:15hs

Cristian Graf, de 57 años, compareció ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 56, donde brindó su declaración en el marco de la causa que investiga el homicidio de Diego Fernández, de 16 años. Graf enfrenta acusaciones por "encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas". Presentado en compañía de su esposa, permaneció en los tribunales durante tres horas y media antes de retirarse.

La defensa del acusado sostiene que no tiene relación alguna con los hechos investigados. Según su versión, el cuerpo del joven fue enterrado en un terreno lindero y desconoce los motivos por los cuales se encontraba en ese lugar. Graf argumenta que, si bien coincidieron como compañeros de colegio en 1983, no había mantenido ningún vínculo posterior con Fernández.

Durante su declaración, Graf negó que él o su familia tuvieran conocimiento de lo ocurrido, asegurando desconocer que a pocos metros de su piscina se hallaran restos humanos. No obstante, el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que el cuerpo fue enterrado en su propiedad. Aunque esta afirmación fue cuestionada por el acusado, las pruebas forenses no dejaron lugar a dudas.

El hallazgo del cuerpo en mayo pasado motivó su imputación por encubrimiento, dado su accionar tras el descubrimiento. En tanto, la posibilidad de imputarlo por homicidio quedó descartada debido a la prescripción del caso, transcurridos ya 41 años desde el hecho. Cabe destacar que los restos fueron encontrados por obreros que trabajaban en la construcción de una medianera en un terreno vecino al domicilio de Graf, ubicado sobre la Avenida Congreso al 3700.