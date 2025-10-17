Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey

El incidente se registró el jueves, cuando Urtubey regresaba junto a otras tres personas desde Orán hacia General Pizarro. Desde el entorno del candidato a senador no descartan que la agresión se vincule con el narcotráfico.

17 de Octubre de 2025 14:01hs

La camioneta en la que se trasladaba el exgobernador y actual candidato a senador, Juan Manuel Urtubey, fue atacada a balazos mientras realizaba actividades de campaña en el interior de su provincia. Según declaraciones del legislador Emiliano Estrada, compañero político de Urtubey, el ataque podría estar vinculado a sectores relacionados con el narcotráfico. A pesar de la agresión, no hubo personas heridas.

El incidente se registró el jueves, cuando Urtubey regresaba junto a otras tres personas desde Orán hacia General Pizarro. Durante el trayecto, un disparo impactó en la ventana trasera del vehículo conducido por Carlos García Bes, chofer y secretario del exmandatario. El proyectil provocó la rotura del vidrio a la altura del asiento donde iba sentado Joaquín Guzmán, acompañante en el vehículo.

Tras los hechos, Urtubey utilizó la red social X para agradecer las muestras de apoyo y expresar su postura. Afirmó que tanto él como sus acompañantes se encuentran bien y señaló que, aunque aún no se han esclarecido las causas del ataque, las investigaciones comenzaron de inmediato con pericias realizadas durante la madrugada. Además, remarcó que en sus cuatro décadas de actividad política nunca había enfrentado una situación similar, reafirmando que nada lo desviará de sus principios.

Por su parte, el diputado nacional Emiliano Estrada, quien busca renovar su mandato, criticó duramente a fiscales y jueces locales. Denunció que gran parte del sistema judicial está más enfocado en proteger intereses políticos que en combatir el narcotráfico. Estrada sostuvo que esta inacción permite que el crimen organizado opere con impunidad, mientras él es objeto de persecuciones con fines políticos por hablar públicamente sobre estas complicidades.