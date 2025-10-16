Triple crimen de Varela es vinculado con el narcotráfico y pasará al fuero federal

Se suma el agravante de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, premeditación en grupo, violencia de género, alevosía y con una finalidad vinculada a otro delito (criminis causa).

16 de Octubre de 2025 14:59hs

La Justicia de San Justo redefinió el caso del triple asesinato en Florencio Varela como un hecho vinculado al narcotráfico y convocó a una audiencia clave para el próximo viernes 17 de octubre a las 6 de la mañana. Según el informe judicial, las víctimas fueron secuestradas y posteriormente asesinadas como parte de un plan de venganza tras el presunto robo de un importante cargamento de droga.

La investigación detalla que el inicio del conflicto se remonta al 6 de septiembre, cuando un grupo organizado sustrajo varios kilos de estupefacientes destinados al comercio ilegal. Este robo provocó una violenta represalia liderada por una organización delictiva integrada por personas identificadas como Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony “Pequeño J” Valverde, Lázaro “El duro” Sotacuro, Celeste González Guerrero, Milagros Ibañez y otros implicados que ya se encuentran detenidos.

Con esta nueva clasificación, el caso será transferido al ámbito de la Justicia Federal, al estar contemplado como privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la participación de varias personas y por incluir a una víctima menor de edad. A su vez, se suma el agravante de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, premeditación en grupo, violencia de género, alevosía y con una finalidad vinculada a otro delito (criminis causa).

Por último, Maximiliano Parra y Daniela Iara Ibarra fueron imputados por encubrimiento agravado tras haberse ocupado de limpiar parte del lugar del crimen, con el claro propósito de borrar huellas cruciales que dificultaran el curso de la investigación judicial.