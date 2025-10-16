Luis Caputo en IDEA: ”La competitividad no puede depender de una devaluación”

De manera virtual desde Washington, el ministro de Economía enfatizó en la importancia de reformas clave, tanto laborales como tributarias, para avanzar hacia un modelo más eficiente.

En el marco de una participación virtual en el 61° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Luis Caputo destacó este jueves la necesidad de profundizar en medidas que impulsen la competitividad del país, aunque subrayó que este objetivo no debe depender de una devaluación de la moneda. Desde Washington, donde mantiene negociaciones comerciales con el Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía enfatizó en la importancia de reformas clave, tanto laborales como tributarias, para avanzar hacia un modelo más eficiente.

Caputo criticó los desequilibrios económicos heredados, señalando que el anterior esquema de déficit fiscal financiado a través de impuestos, deuda y emisión monetaria provocaba depreciaciones del peso, impulsando devaluaciones e inflación que afectaban negativamente los salarios. En este sentido, aseguró que durante su gestión se han corregido varias distorsiones económicas estructurales, lo que marca, según él, la base para el beneficio colectivo del país. Asimismo, adelantó que empieza una nueva etapa enfocada en reformas denominadas de “segunda generación”.

En el ámbito laboral, el funcionario calificó como imprescindible un cambio hacia un sistema más flexible y adaptable, criticando los problemas del modelo actual que ha impedido el crecimiento del empleo desde 2011. Este nuevo esquema buscaría eliminar las rigideces y reducir los litigios laborales. Por su parte, en cuanto a la reforma tributaria, Caputo detalló que esta incluirá la eliminación de impuestos innecesarios, la simplificación del régimen existente y la implementación de incentivos para fomentar el ahorro interno y atraer inversiones al sector privado.

Para cerrar su intervención, Caputo proyectó un futuro optimista para Argentina, visualizando al país como una nación libre y pujante dentro de las próximas dos décadas. Bajo el enfoque planteado, con menos regulaciones, una política fiscal equilibrada y un mayor acceso al financiamiento privado en condiciones favorables, aseguró que el gobierno trabajará con total compromiso para alcanzar esos objetivos ambiciosos.