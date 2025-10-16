La inflación mayorista fue del 3,7% en septiembre, según el Indec

Desde enero, los precios al por mayor acumulan una suba del 20%, mientras que en los últimos 12 meses el alza alcanzó el 24,2%, según datos oficiales.

16 de Octubre de 2025 16:29hs

En septiembre, la inflación mayorista registró un incremento del 3,7%, marcando una aceleración de 0,6 puntos porcentuales con respecto al 3,1% registrado en agosto. Desde enero, los precios al por mayor acumulan una suba del 20%, mientras que en los últimos 12 meses el alza alcanzó el 24,2%, según datos oficiales.

De acuerdo con el informe del INDEC, la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) durante septiembre estuvo impulsada por un aumento del 3,3% en productos de origen nacional y un notable incremento del 9% en bienes importados. Entre los productos nacionales, los primarios fueron los más influyentes en la suba del índice, al mostrar un crecimiento del 4%.

El organismo también detalló otros índices relacionados con los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el impacto de los impuestos, subió un 4,1% en septiembre y acumula una variación interanual del 24,5%. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que analiza exclusivamente el precio de la producción local sin incluir impuestos, tuvo un incremento mensual del 4% y un avance del 25,6% en los últimos 12 meses.

En conjunto, estos indicadores reflejan la dinámica de los precios al por mayor en el mercado interno, afectados tanto por el ajuste de bienes nacionales como por el encarecimiento de los productos importados. Estos datos son relevantes para entender las presiones inflacionarias que inciden sobre la economía en distintos sectores.