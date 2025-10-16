La Cámara Nacional Electoral autorizó la reimpresión de afiches de LLA con la cara de Santilli

Esta decisión revocó una resolución previa de la Junta Electoral, que había desestimado la solicitud tras la renuncia de Espert a su candidatura en medio de una controversia pública por sus vínculos con Fred Machado, acusado de narcotráfico en EE. UU.

16 de Octubre de 2025 14:04hs

La Cámara Nacional Electoral aprobó la reimpresión de los carteles informativos que se utilizarán en los centros de votación de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de incluir la fotografía de Diego Santilli como principal candidato a diputado por La Libertad Avanza. Esta decisión revocó una resolución previa de la Junta Electoral, que había desestimado la solicitud tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en medio de una controversia pública por sus vínculos con Fred Machado, acusado de narcotráfico en EE. UU.

El tribunal argumentó que los afiches son elementos generales y meramente informativos, dispuestos en las áreas de votación para todas las fuerzas políticas. Por ello, consideró que estos materiales no alteran el cronograma electoral ni interfieren con la distribución de insumos clave como urnas o padrones. Asimismo, en su fallo señaló la relevancia de garantizar información clara y accesible para los ciudadanos, priorizando su derecho a emitir un voto informado y sin confusiones.

La decisión también contó con el aval del fiscal federal Ramiro González, quien concluyó que la reimpresión era factible si se realizaba bajo la supervisión del Correo Argentino y sin afectar las tareas ya concluidas por la Junta Electoral respecto a los ejemplares de la Boleta Única de Papel (BUP). Cabe destacar que estos documentos no serán modificados, por lo que reflejarán aún la imagen de Espert encabezando la lista libertaria provincial.

Aunque la Junta Electoral bonaerense había señalado que reimprimir y redistribuir más de 40.000 afiches podría generar complicaciones logísticas, la CNE determinó que dicho proceso puede ejecutarse en paralelo al operativo ya planificado, sin generar retrasos adicionales ni costos extra para el Estado. Así, los nuevos carteles incluirán la imagen actualizada de Santilli y cumplirán con las disposiciones del Código Electoral, que exige exhibir en cada establecimiento las listas completas y actualizadas.