Iberia celebrará sus 80 años volando a Argentina con un récord histórico: tendrá hasta 23 frecuencias a la semana

Con motivo del 80 aniversario desde que Iberia inició sus vuelos para conectar Argentina con Europa, que tendrá lugar el próximo año, la aerolínea ha decidido incrementar aún más su apuesta por el país, y gracias a ello este registrará un récord histórico: tendrá hasta 23 frecuencias semanales operando la ruta entre Buenos Aires y Madrid.

Este incremento, que se efectuará en los meses de la temporada de verano en Europa (junio, julio y agosto), permitirá que Iberia cuente con hasta cuatro vuelos dos días de cada semana, los martes y domingos, por lo que Buenos Aires superará así un hito que no había ocurrido en ningún otro destino de la red de largo radio de Iberia, que es ir más allá de los tres vuelos diarios.

Además, sumado al aumento en frecuencias semanales, Iberia también incrementará el calibre de sus aviones, operando esta ruta de manera íntegra con el A350, el avión más grande avanzado de la flota, por lo que podrá atender de una mejor forma la creciente demanda de viajes en este corredor.

“Estamos muy orgullosos de anunciar este incremento de nuestra capacidad entre Buenos Aires y Madrid. Esta ha sido una ruta que ha presentado un rápido crecimiento, pues hace menos de un año consolidamos el aumento hasta los tres vuelos diarios. Además, qué mejor que alcanzar este hito histórico justo cuando estemos cumpliendo los 80 años de esta ruta, que no solo nos permitió construir un puente aéreo entre Argentina y Europa, sino que dio comienzo a nuestra historia con América Latina”, afirma Marina Colunga, directora Comercial para América Latina.

En concreto, los nuevos vuelos de Iberia con Buenos Aires tendrán lugar los martes y domingo, con horarios de salida desde Madrid a las 16:40 y con llegada a la medianoche de Buenos Aires.

Plan de Vuelo 2030

Este aumento en la capacidad para conectar Argentina con Europa se engloba dentro de las distintas acciones que ya se están llevando a cabo en la ejecución del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta corporativa de Iberia para los próximos años y que tiene un fuerte foco en América Latina.

Este plan, anunciado hace unas semanas, considera una inversión superior a los 6.000 millones de euros, el crecimiento de la flota de largo radio de Iberia hasta alcanzar alrededor de 70 aviones, la apertura de nuevos destinos como Recife, Fortaleza, Monterrey, Orlando, Toronto o Filadelfia y el crecimiento en algunas de las rutas en las que se opera actualmente, como es el caso de Buenos Aires, entre otras muchas acciones.

Precisamente, esta mayor conectividad entre los distintos mercados de América Latina con Madrid ayudará a uno de los principales objetivos que persigue el Plan de Vuelo 2030, que es convertir al hub de Madrid en un puerto aeronáutico de la talla de los grandes hubs de Europa del Norte, y reforzará todavía más la red de la aerolínea, ofreciendo cada vez más opciones a los clientes de todo el mundo.

