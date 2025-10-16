Fred Machado será extraditado el 5 de noviembre a EE. UU.

El trámite deberá completarse antes del 9 de noviembre para cumplir con el plazo legal de 30 días establecido tras la aprobación de la extradición por parte de Cancillería el pasado 9 de octubre. En caso de no realizarse a tiempo, el empresario quedaría en libertad.

16 de Octubre de 2025 15:10hs

"Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafa en los Estados Unidos, será extraditado desde Argentina el próximo 5 de noviembre. La orden fue emitida por la justicia federal de Neuquén tras recibir la notificación de Interpol, y el traslado se llevará a cabo en un vuelo comercial que partirá del aeropuerto internacional de Ezeiza. Según lo informado, el trámite deberá completarse antes del 9 de noviembre para cumplir con el plazo legal de 30 días establecido tras la aprobación de la extradición por parte de Cancillería el pasado 9 de octubre. En caso de no realizarse a tiempo, el empresario quedaría en libertad.

Una delegación estadounidense estará arribando a Argentina a principios de noviembre para coordinar los últimos detalles del traslado de Machado, aunque aún no se especificó qué organismo o fuerza de seguridad participará en el operativo. Mientras eso ocurre, el imputado permanece bajo arresto en una sede de la Policía Federal en Viedma, donde continúa detenido desde que se autorizó su extradición.

Las acusaciones contra Machado incluyen un esquema fraudulento relacionado con la venta de aviones, operaciones de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. En un caso relacionado, su socia fue condenada el año pasado a una pena de 16 años de cárcel. Adicionalmente, la figura de Machado cobró notoriedad en Argentina debido a su vínculo con el diputado José Luis Espert, quien, entre 2019 y 2020, recibió beneficios económicos por al menos 640 mil dólares, y realizó decenas de vuelos en aviones vinculados al empresario. Este escándalo llevó a Espert a renunciar a su candidatura como diputado en la provincia de Buenos Aires y enfrentar dos causas judiciales por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El operativo de extradición incluirá medidas especiales de seguridad dispuestas por las autoridades estadounidenses, quienes también cubrirán los costos del traslado. Junto a Machado, serán enviados todos los elementos incautados durante su detención, incluido su teléfono móvil, como parte del material que será introducido en la investigación judicial que afrontará en territorio norteamericano.