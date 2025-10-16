En septiembre, el Gobierno alcanzó un superávit financiero de 309 mil millones de pesos

Estos registros permitieron que, hasta el noveno mes del año, el sector público acumulara un superávit financiero equivalente al 0,4% del PIB, mientras que el superávit primario se situó en un 1,3% del PIB, según el Ministerio de Economía.

En el mes de septiembre, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit financiero de 309.623 millones de pesos, según informó el Ministerio de Economía. En términos primarios, el resultado ascendió a 696.965 millones de pesos, pero se vio reducido tras destinar 387.342 millones al pago de intereses por deuda pública.

Estos registros permitieron que, hasta el noveno mes del año, el SPN acumulara un superávit financiero equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el superávit primario se situó en un 1,3% del PIB, consolidando la política fiscal adoptada por el Ejecutivo.

Por otro lado, los ingresos totales del SPN durante septiembre llegaron a los 11.634.621 millones de pesos, lo que implica un aumento del 29,9% en comparación con igual período del año anterior. De manera simultánea, los gastos del sector público reportaron un incremento interanual del 31,8%, alcanzando los 10.937.656 millones de pesos.

Dentro de estos egresos, las transferencias corrientes totalizaron 3.739.606,5 millones de pesos, mostrando un avance del 18,4% respecto al mismo mes en 2024; las asignadas al sector privado crecieron un 18,4%, y las dirigidas al sector público aumentaron un notable 23,1%.

En cuanto a los subsidios económicos, estos registraron un aumento del 36,2% interanual, ubicándose en 969.818 millones de pesos. En el desglose por sectores, los subsidios destinados a energía crecieron un 36,5%, mientras que los asignados al transporte tuvieron un salto aún mayor, del 46,4%. Estos datos reflejan una expansión en áreas clave para mantener el funcionamiento de servicios esenciales.