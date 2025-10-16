El dólar cerró el jueves en $ 1.441,9 para la venta, según el promedio del Banco Central

El dólar mayorista se situó en 1.407 pesos, con un volumen operado que rondó los 676 millones de dólares. Los bonos en dólares revirtieron su tendencia alcista, pese a los anuncios de Bessent.

16 de Octubre de 2025 16:19hs

El dólar mayorista experimentó un incremento de 22 pesos, situándose en 1.407 pesos, con un volumen operado que rondó los 676 millones de dólares, cifra inferior a los aproximadamente 750 millones registrados en la jornada anterior, según fuentes del mercado. En tanto, en el Banco Nación, el dólar para la venta subió 20 pesos, alcanzando los 1.425 pesos, mientras que el promedio minorista calculado por el Banco Central arrojó una cotización de 1.441,97 pesos.

En el segmento financiero, los dólares alternativos registraron significativos avances. El dólar MEP presentó un alza del 2,1%, cotizando a 1.472 pesos, y el Contado con Liquidación (CCL) mostró el mismo porcentaje de aumento, alcanzando los 1.492 pesos. Por su parte, el dólar blue cerró con una suba de 20 pesos, estableciéndose en 1.460 pesos para la venta.

En el mercado de futuros de dólar se dio un giro a lo largo de la jornada. Aunque las primeras operaciones comenzaron con bajas generalizadas, poco después revertieron su tendencia y cerraron en alza para todos los plazos. Entre los mayores incrementos destacaron los contratos con vencimiento en abril del próximo año, que subieron 1,3% y finalizaron en 1.700 pesos.

Mientras tanto, los bonos en dólares revirtieron su dinámica y registraron predominantes bajas este jueves, pese al reciente anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien anticipó un paquete de financiamiento de 20.000 millones de dólares provenientes del sector privado. Este escenario se produjo en medio de la búsqueda de cobertura por parte de los inversores de cara a las elecciones legislativas programadas para el próximo 26 de octubre. En cuanto a la renta variable, el índice S&P Merval en dólares se mantuvo sin variaciones, mientras que la mayoría de los ADRs argentinos cerraron con pérdidas en Wall Street.