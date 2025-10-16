Doble femicidio: dictan 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta

En las últimas horas, se localizó en Uruguay el automóvil que el presunto autor del triple crimen planeaba utilizar durante su fuga junto a su hijo de cinco años.

16 de Octubre de 2025 14:17hs

La Justicia cordobesa avanza en la investigación contra Pablo Laurta, imputado por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, mientras que en Entre Ríos se dictó prisión preventiva por 120 días contra el acusado del homicidio del remisero Martín Palacios. En las últimas horas, se localizó en Uruguay el automóvil que el presunto autor del triple crimen planeaba utilizar durante su fuga junto a su hijo de cinco años. El vehículo, un Lifan gris con matrícula de Montevideo, fue encontrado oculto en una zona boscosa cercana al río Uruguay, específicamente en Corralito, gracias al trabajo conjunto entre las policías de Entre Ríos y Salto.

Las investigaciones indican que Laurta habría dejado el automóvil en Uruguay antes de cruzar el río en un kayak, algo para lo cual se entrenó durante diez días mediante técnicas específicas que le permitían remar evitando dejar rastros. Tras alquilar una cabaña y practicar con el kayak, escondió el vehículo en un área montuosa de Puerto Yeruá antes de seguir con su fuga. El descubrimiento se produjo siguiendo las pistas proporcionadas y cuenta con la confirmación de las autoridades locales, quienes mantienen el auto bajo resguardo y han informado al fiscal responsable en Salto.

Reconstruyendo los hechos, se confirmó que Laurta llegó a Concordia el pasado 7 de octubre y contactó a Martín Palacios, a quien contrató para realizar un traslado hasta Rafaela. Sin embargo, tras varias horas sin señales del chofer, su familia denunció la desaparición. El vehículo del remisero apareció incinerado en Córdoba cerca de la casa donde se cometieron los femicidios y, poco después, Laurta fue detenido portando pertenencias de la víctima. Posteriormente, el cuerpo desmembrado de Palacios fue encontrado gracias a rastrillajes realizados en una zona rural entrerriana.

Tras el asesinato de Palacios, el acusado habría conducido el auto hasta Córdoba, donde presuntamente asesinó a su expareja y su exsuegra el pasado 11 de octubre. Allí también habría secuestrado al hijo menor para continuar con su huida. Finalmente, Laurta fue detenido el domingo en Gualeguaychú mientras intentaba regresar a territorio uruguayo. En su traslado hacia Concordia para ser interrogado sobre el crimen del remisero, declaró que sus acciones fueron "por justicia". Ahora enfrentará una nueva imputación en Córdoba por los asesinatos de Giardina y Zamudio, a la espera de ser alojado en la cárcel de Bouwer.