Bariloche tendrá una intensa agenda de actividades para potenciar el destino y romper la estacionalidad

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se reunió con el intendente de Bariloche, Walter Cortés, en donde abordaron los principales eventos que se están llevando en la localidad rionegrina, de cara al próximo fin de semana extra largo de noviembre y de la temporada de verano.

16 de Octubre de 2025 17:09hs

Por Ricardo Seronero

El intendente de Bariloche, Walter Cortés presentó a Scioli, la agenda de actividades de Bariloche, que potencia el destino y rompe la estacionalidad, con grandes expectativas para los días que van del 21 al 24 de noviembre.

Para la semana previa se esperan dos grandes eventos internacionales que traccionarán turismo. La ciudad será sede de la primera edición de la Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), una carrera de trail running con inscriptos de 40 nacionalidades, a efectuarse entre el 18 y el 22 de ese mes. Además, el día 16 comenzará la Cavalcade Adventure 2025, una caravana que recorrerá la Patagonia argentina con 60 autos Ferrari y tripulaciones de todo el mundo.

En materia aerocomercial, el intendente le expresó a Scioli el interés de la ciudad por captar el mercado asiático con un nuevo vuelo de China Eastern. Y durante este encuentro, el secretario nacional se comunicó con autoridades de Flybondi quienes confirmaron que habrá vuelos con precios promocionales para afianzar la temporada de verano. Asimismo, Cortés afirmó que hay inversiones constantes en Bariloche por un monto de más de 60 millones de dólares que incluyen construcciones hoteleras.

Además, Cortés mencionó que el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre se realizó la 12 edición de Bariloche a la Carta (BALC), la que contó con la presencia de más de 40.000 visitantes, entre ellos gran cantidad de turistas brasileños, y una ocupación del 75 por ciento en la ciudad. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación acompañó a BALC con el programa Gustar, que difunde el turismo gastronómico para el posicionamiento y valoración de la cocina argentina.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina