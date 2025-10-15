Un avión de Aerolíneas presentó fallos al despegar y obligó a interrumpir las operaciones en Aeroparque

El incidente, protagonizado por un Boeing 737-800 que transportaba 161 pasajeros, obligó a desviar la aeronave hacia Ezeiza, donde aterrizó sin dificultades siguiendo los protocolos de emergencia. Durante el despegue, el avión perdió componentes metálicos que cayeron sobre la pista.

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Córdoba enfrentó una falla en uno de sus motores poco después de despegar del Aeroparque Jorge Newbery este miércoles por la mañana. El incidente, protagonizado por el servicio AR1526 operado con un Boeing 737-800 y que transportaba 161 pasajeros, obligó a desviar la aeronave hacia Ezeiza, donde aterrizó sin dificultades siguiendo los protocolos de emergencia.

Durante el despegue, el avión perdió componentes metálicos que cayeron sobre la pista, lo que llevó a la suspensión temporal de las operaciones en la terminal porteña. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) explicó que las actividades se interrumpieron para llevar a cabo tareas de inspección y limpieza. Hacia las 11:40, luego de dos horas de inactividad, el Aeroparque retomó su operación habitual.

Los pasajeros describieron momentos de nerviosismo a bordo, aunque todos fueron evacuados ilesos y reubicados en un vuelo reprogramado hacia Córdoba a las 13:30. En tanto, Aerolíneas Argentinas aseguró que el motor afectado era el izquierdo —identificado como motor número uno— y confirmó que tanto su mantenimiento como sus condiciones previas al vuelo eran normales. El equipo técnico, en colaboración con el fabricante, analizará la causa del desperfecto.

Este hecho recordó un episodio ocurrido recientemente en Trelew, cuando otro avión de la compañía debió cancelar su partida por problemas técnicos. En ambos casos, no se registraron heridos y las operaciones aeroportuarias lograron normalizarse al cabo de unas horas.