Tres estudiantes y una madre heridos por una explosión durante una Feria de Ciencias

15 de Octubre de 2025 14:09hs

Tres estudiantes resultaron heridos con quemaduras, tras la explosión de un experimento realizado durante una Feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El incidente tuvo lugar este miércoles en el marco de una clase abierta que permite la participación de adultos y estudiantes. Además, una madre presente en el lugar sufrió lesiones en las manos y fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con los informes iniciales, más de 90 estudiantes presenciaban el experimento del volcán, cuando la detonación sorprendió a todos. Un joven de 16 años sufrió quemaduras severas en la cara y el pecho, por lo que fue trasladado al Hospital Gutiérrez, donde permanece bajo observación. Otros dos estudiantes, de 13 y 14 años, fueron hospitalizados con heridas menos graves, mientras que la madre lesionada recibió atención en el lugar del accidente.

Entre los relatos de los testigos, María Laura Cornejo, madre de una alumna, explicó que el adolescente afectado habría manipulado un mechero utilizando alcohol, lo que desató el fuego que rápidamente se extendió. Un profesor intentó socorrerlo cubriéndolo con un guardapolvo, pero el incidente ya había causado daños significativos. Desde la comunidad escolar, se denunció la falta de matafuegos y la negligencia al permitir el manejo de materiales inflamables por parte de menores.

El hecho sucedió apenas una semana después de un episodio similar ocurrido en una escuela de Pergamino, donde una niña quedó gravemente herida a raíz de un experimento del mismo tipo. En ese caso, la menor ha pasado por varias cirugías y su estado sigue siendo reservado, lo que amplifica la preocupación respecto a las medidas de seguridad en este tipo de actividades esco