Pablo Laurta se negó a declarar y quedó imputado por el asesinato del conductor de aplicación

La víctima es Martín Palacio (49), cuyo cuerpo fue hallado mutilado y parcialmente descartado en una bolsa tras haber iniciado un viaje con su vehículo al servicio del principal señalado en estos crímenes.

15 de Octubre de 2025 15:45hs

Pablo Laurta, detenido en Gualeguaychú y acusado de doble femicidio, el secuestro de su hijo y el asesinato de un conductor de aplicación, se negó este miércoles a declarar ante la justicia en Entre Ríos. El hombre quedó imputado por el homicidio de Martín Palacio, un chofer de 49 años cuyo cuerpo fue hallado mutilado y parcialmente descartado en una bolsa tras haber iniciado un viaje con su vehículo al servicio del principal señalado en estos crímenes.

Previo a la audiencia, Laurta fue sometido a diversos exámenes médicos y psiquiátricos, mientras la justicia anunció nuevas pericias para valorar si el acusado actuó con plena conciencia al momento de los hechos. Tras su traslado desde Gualeguaychú a los tribunales de Concordia junto a un defensor oficial, estaba previsto que la fiscal Daniela Montangie lo interrogara. Sin embargo, Laurta optó por no emitir declaración alguna. Paralelamente, una jueza de Garantías convocó a audiencia para resolver sobre su prisión preventiva y coordinar su posterior traslado a Córdoba, donde será investigado por el asesinato de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

El acusado, quien intentaba escapar hacia Uruguay con su hijo de seis años al momento de su captura el pasado domingo, emitió escuetas palabras frente a la prensa local. Ante una consulta de un medio, mientras era ingresado a una patrulla policial, respondió: "Todo fue por justicia". En Concordia, Laurta fue formalmente imputado por el asesinato de Palacios, cuyos restos fueron encontrados días después del incendio del vehículo en Córdoba, cerca del lugar donde se produjeron los femicidios.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, calificó a Laurta como un individuo "de mente criminal metódica" y subrayó que sus crímenes fueron premeditados. "No actuó por impulso. Evaluó todas las variables y tuvo plena conciencia de su accionar", aseveró. Por su parte, el jefe policial Claudio González complementó señalando que el homicidio de Palacios habría sido planificado para evitar que este revelara información clave sobre los hechos.