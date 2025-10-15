El uso de capacidad instalada de la industria ya lleva nueve meses por debajo del 60%

Las principales afectaciones se observaron en la industria metalmecánica, donde la disminución en la fabricación de maquinaria agrícola, electrodomésticos y productos metálicos pesados contribuyó significativamente al descenso.

15 de Octubre de 2025 18:11hs

La industria manufacturera continúa enfrentando dificultades, con la utilización de su capacidad instalada cayendo nuevamente por debajo del 60% en agosto. Según datos del INDEC, el índice se ubicó en 59,4%, lo que marca el noveno mes consecutivo por debajo de ese umbral. A pesar de un leve repunte mensual en la producción, el sector permanece entre los más golpeados desde que Javier Milei asumió la presidencia del país.

El organismo reveló días atrás que el Índice de Producción Industrial (IPI) mostró un aumento del 0,6% en agosto frente a julio, aunque en términos interanuales retrocedió un 4,4%. Este comportamiento refleja un contexto marcado por elevadas tasas de interés, que comenzaron a moderarse hacia finales de mes, y tensiones políticas en ascenso que continúan impactando en la actividad económica.

Comparado con agosto de 2024, cuando el uso de capacidad instalada alcanzaba un 61,2%, el sector experimentó una caída cercana a dos puntos porcentuales. Las principales afectaciones se observaron en la industria metalmecánica, donde la disminución en la fabricación de maquinaria agrícola, electrodomésticos y productos metálicos pesados contribuyó significativamente al descenso.

Otros sectores afectados incluyeron la producción de caucho, plástico y vehículos automotores. En el segmento del caucho y plástico, la reducción estuvo vinculada con una menor fabricación de neumáticos y productos plásticos, mientras que en la industria automotriz, la baja actividad de las terminales fue el factor que más incidió en la contracción registrada.