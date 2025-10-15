El Gobierno sólo pudo renovar el 45% de los vencimientos de deuda en pesos

Además, el Tesoro optó por dejar sin adjudicar las dos LECAPs ofrecidas en esta oportunidad, lo que resultó en una liberación adicional de $2,1 billones.

15 de Octubre de 2025 17:28hs

El Ministerio de Economía obtuvo este miércoles solamente la renovación del 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos previstos para la primera quincena de septiembre. En esta jornada, el organismo financiero decidió adjudicar exclusivamente bonos ligados al dólar en el marco de la última licitación antes de las elecciones legislativas.

Según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mediante un comunicado difundido en la red social X, se adjudicaron $1,755 billones tras recibir ofertas totales que alcanzaron los $2,602 billones. La operación dejó un porcentaje de refinanciación considerado bajo en relación con los compromisos vencidos durante el día.

Quirno agregó que los instrumentos a tasa fija contemplados en esta licitación fueron declarados desiertos debido a niveles de tasas percibidos como elevados y transitorios con respecto a los fundamentos económicos actuales. Esta decisión implicó la cancelación de deuda por un monto de $2,112 billones, reflejando la compleja situación del mercado.

Además, el Tesoro optó por dejar sin adjudicar las dos LECAPs ofrecidas en esta oportunidad, lo que resultó en una liberación adicional de $2,1 billones. La medida refleja una estrategia financiera ajustada ante las condiciones imperantes.