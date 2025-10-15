Descubren restos de un dinosaurio de cuello largo de más de 220 millones de años, el más antiguo hasta ahora

Aunque fósiles en Brasil como Bagualosaurus mostraban indicios evolutivos hacia estas características, Huayracursor jaguensis representa el caso más antiguo donde se combinan un cuello más largo junto con un tamaño corporal mayor, una característica fundamental de estos gigantes del Triásico.

15 de Octubre de 2025 16:43hs

En La Rioja, un equipo de paleontólogos halló los restos de uno de los dinosaurios más antiguos que presentan simultáneamente un cuello largo y un cuerpo grande. Este descubrimiento, inédito en fósiles de más de 220 millones de años, se llevó a cabo en una zona montañosa previamente inexplorada del área de Jagüé. La nueva especie, un dinosaurio herbívoro, fue bautizada como Huayracursor jaguensis. Su nombre combina “Huayra” (viento en quechua), “cursor” (corredor en latín) y “jaguensis” en referencia al lugar donde fue descubierto, lo que simboliza tanto su agilidad como su origen.

La investigación estuvo a cargo del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) junto con el Conicet, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Rioja y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN). El estudio fue liderado por Martín Hechenleitner, acompañado de un equipo multidisciplinario formado por Agustín Martinelli, Sebastián Rocher, Lucas Fiorelli, Malena Juárez, Jeremías Taborda y Julia Desojo. La publicación del hallazgo fue realizada en la prestigiosa revista Nature.

La evolución de los dinosaurios de cuello largo se remonta al periodo Triásico hace aproximadamente 230 millones de años. Estos animales prosperaron durante el Jurásico y el Cretácico, adaptándose durante más de 140 millones de años antes de su desaparición en la extinción masiva hace 66 millones de años. Parte del grupo de los sauropodomorfos, estos dinosaurios se caracterizaban por cuerpos robustos, colas largas y una dieta herbívora. Aunque fósiles en Brasil como Bagualosaurus mostraban indicios evolutivos hacia estas características, Huayracursor jaguensis representa el caso más antiguo donde se combinan un cuello más largo junto con un tamaño corporal mayor.

El doctor Agustín Martinelli, investigador del Conicet en el MACN, explicó que el fósil data de hace aproximadamente 231 millones de años y revela los primeros signos evolutivos que definirían a los dinosaurios de cuello largo. Este hallazgo contribuye significativamente al conocimiento sobre la evolución temprana de estos animales y subraya la importancia de seguir explorando regiones aún poco investigadas como la cordillera riojana.