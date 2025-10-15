Carlos Pellegrini compite para los Best Tourism Villages 2025

Por Ricardo Seronero
Conforme a lo declarado por el Secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili: "La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo son un homenaje a los destinos rurales en los que el turismo sirve de instrumento para la creación de oportunidades y la promoción de la preservación cultural y el crecimiento sostenible. Estos pueblos aprovechan sus ventajas únicas para el fomento del crecimiento económico, la salvaguarda de las tradiciones locales y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Aguardamos con impaciencia dar la bienvenida a estas aldeas que son la viva imagen del papel que desempeña el turismo rural como fuerza transformadora en aras del bien"
Así, junto a Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) compiten Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Uspallata (Mendoza) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).
Para calificar, un Consejo Asesor externo compuesto por expertos mundiales evaluó las candidaturas con ciertos criterios fundamentales: Recursos culturales y naturales, Promoción y conservación de los recursos culturales, Sostenibilidad económica, Sostenibilidad social, Sostenibilidad medioambiental, Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, Gobernanza y priorización del turismo, Infraestructura y conectividad, Salud, seguridad y protección.
