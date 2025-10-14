Trump compartió un almuerzo con Milei y volvió a condicionar la ayuda estadounidense a un triunfo electoral de LLA

"Estamos acá para dar apoyo para las elecciones", pero "Si pierde las elecciones no seremos generosos con Argentina", reiteró el presidente estadounidense sobre el salvataje estadounidense al Gobierno de La Libertad Avanza.

14 de Octubre de 2025 16:03hs

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió un almuerzo en la Casa Blanca con la delegación argentina encabezada por el presidente, Javier Milei. En este marco, volvió a condicionar todo apoyo a la Argentina a un triunfo electoral de La Libertad Avanza el 26 de octubre.

La reunión estuvo marcada por el diálogo sobre diversos temas de relevancia bilateral, incluyendo un posible rescate financiero para Argentina y cuestiones relacionadas con la situación en Medio Oriente.

La mesa estuvo integrada también por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Sin haberse llevado a cabo una reunión bilateral formal, el encuentro estuvo cargado de declaraciones políticas significativas. "Estamos acá para darte apoyo para las elecciones", afirmó Trump, dejando en claro el respaldo a Milei en su carrera electoral.

En medio del almuerzo, Milei tomó la palabra brevemente para agradecer a su homólogo estadounidense por los esfuerzos realizados en el rescate de rehenes argentinos en Gaza. Al respecto, Trump aprovechó la ocasión para vincular la relación bilateral con el futuro político de Argentina: "Si pierde las elecciones no seremos generosos con Argentina", reiteró Trump.

El viaje del presidente Milei estuvo acompañado por una destacada delegación oficial, que incluyó a la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y su asesor presidencial, Santiago Caputo. En este contexto, el apoyo político de Trump se posiciona como un fuerte gesto que no hace más que anestesiar la crisis estructural provocada por el déficit crónico de dólares que se autoindujo el Gobierno de Milei en dos ocasiones separadas por menos de medio año.