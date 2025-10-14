Río Negro mostró sus atractivos turísticos en Neuquén

Con el objetivo de difundir la oferta turística provincial, Turismo Río Negro participó de un nuevo Workshop realizado en la ciudad de Neuquén, junto a prestadores de las distintas regiones que integran el mapa turístico rionegrino.

El encuentro permitió el desarrollo de una ronda de negocios destinada a generar vínculos entre operadores, agencias y prestadores, fortaleciendo la comercialización y promoción conjunta de los destinos.

La propietaria de Destino Sur de General Roca, Claudia Herrera, valoró la posibilidad de establecer contactos con otros actores del sector y proyectar nuevas alianzas. “Exploramos la naturaleza con propuestas de Senderismo Consciente. Somos una empresa especializada en experiencias físico-turísticas que invitan a frenar el ritmo, respirar profundo y reconectar con uno mismo a través del caminar. En la estepa ofrecemos recorridos histórico–culturales que visibilizan la identidad de nuestra provincia. Trabajamos con grupos reducidos, guiados por profesionales comprometidos con la región y sus valores”, expresó.

En la misma línea el propietario de Tras la Senda, Gustavo Monteseirín, destacó la importancia de estos espacios para mostrar el potencial de las propuestas locales. Su empresa se dedica al turismo receptivo y ofrece actividades de pesca en el río Limay, astroturismo y experiencias al aire libre que promueven el deporte y la conexión con la naturaleza. Opera principalmente en General Roca y sus alrededores, aprovechando los paisajes y recursos naturales del valle rionegrino.

La participación en este Workshop reafirma el compromiso de Río Negro con la promoción de sus destinos y el acompañamiento a los prestadores que trabajan para diversificar y consolidar la actividad turística en toda la provincia.

